El entrenador violeta admitió que el equipo estuvo "errático" ante Almagro y aseguró que el empate fue "justo". Igualmente, señaló su conformidad con la primera mitad del torneo del Violeta y marcó el objetivo para la segunda: "Tratar de sostener esta campaña".

Antes de despedirse con saludos y abrazos tanto de los dirigentes de Villa Dálmine como de Almagro (club en el que dirigió antes de llegar a Campana), el entrenador Felipe De la Riva dialogó con la prensa en zona de vestuarios tras el empate sin goles frente al Tricolor y lo hizo con la franqueza que lo caracteriza. "Hoy no merecimos ganar", remarcó en algún momento de sus declaraciones, aunque claramente dejó entrever su conformidad por el rendimiento y la cosecha de su equipo a lo largo de estas primeras doce fechas de campeonato: "El balance es totalmente positivo", aseguró.

Hasta el encuentro con Almagro, Villa Dálmine llevaba seis victorias consecutivas en Mitre y Puccini (cinco por el actual torneo y una correspondiente a la última fecha de la pasada temporada ante Flandria).

"No se puede ganar todos los partidos, algún día no íbamos a ganar", lamentó De la Riva al respecto, antes de ofrecer su análisis de la actuación Violeta: "El equipo estuvo más errático y nos faltó juego. Cuando a Renso Pérez le dieron tres fechas fue un golpe duro. Por eso me enojé tanto con Nueva Chicago. La baja de Renso nos perjudicó y también la lesión de Alarcón. Con él y Franco Flores habíamos trabajado muchísimo para que Franco juegue suelto y pueda pasar mucho al ataque. Desde que Alarcón no está, a Flores lo tenemos más contenido. Por eso, si evalúo el contexto y pienso que sacamos cinco puntos en estos tres partidos, estamos muy bien. Lógicamente nos hubiese gustado ganar, pero yo siempre digo la verdad y hoy ante Almagro no merecimos ganar. En el primer tiempo ellos fueron un poco más que nosotros; y en el segundo, quizás nosotros tuvimos mejores oportunidades, pero no alcanzaba como para ganar".

En cuanto a la decisión de ubicar como titular a Horacio Falcón en el lugar de Renso Pérez, relegando a Federico Jourdan al banco de suplentes, el uruguayo explicó: "En Tucumán elegimos que juegue Jourdan y perdimos un poco de equilibrio. San Martín nos llegó bastante. Nosotros jugamos con tres volantes y un enganche; de esos tres volantes, dos deben ser mixtos y sentir la marca, porque si no, cualquier equipo nos mete cinco volantes y nos complica. Almagro tiene buen juego, venían haciéndolo muy bien y nosotros queríamos que Falcón anule a Ariel Cháves, que es el jugador que crea fútbol en ellos. El técnico de Almagro se dio cuenta y lo hizo arrancar por derecha, todo lo contrario a lo que venía haciendo. Después, cuando Chaves pasó a la izquierda, Falcón lo tomó bien y Cháves no tuvo un buen partido. Lógicamente, nos faltó fútbol y más llegada al área rival, una virtud que destaca a Renso Pérez, pero todo no se puede".

Luego agregó: "El partido lo jugamos como lo teníamos que jugar. Si entraba alguna, lo podíamos haber ganado. Y si no, no lo teníamos que perder para llegar al descanso en buena forma y rearmarnos".

En estas primeras doce fechas, Villa Dálmine (que quedó libre en la cuarta jornada) ganó seis partidos, empató tres y perdió dos. Así sumó 21 puntos y comparte la segunda posición junto a Almagro, Juventud Unida y Agropecuario, una unidad por debajo de Atlético Rafaela (22).

"Creo que fue justo el empate y que sirve. Nos vamos de vacaciones en la segunda posición, a un punto del líder, pero con un partido menos, y nos queda jugar con los que están arriba: Agropecuario, Rafaela, Aldosivi… Por eso quiero reforzarme bien ahora y pelearla todo lo que se pueda. El balance es totalmente positivo. Estoy muy conforme con lo realizado hasta ahora y nos queda por delante el desafío de tratar de sostener esta campaña, que lógicamente no va a ser fácil", afirmó De la Riva.

Finalmente, consultado sobre si el equipo apostará a pelar el ascenso directo, el DT prefirió bajar un cambio: "Cuando llegamos, nos pedían salvarnos del descenso. Cuando arranco este torneo, el objetivo era, y sigue siendo, asegurar la categoría. Por eso, si mantenemos esta campaña y entramos al Reducido, será un golazo de media cancha. No va a ser fácil como parece hoy. Después, si logramos asegurar la clasificación al Reducido, veremos si nos da la nafta para más".