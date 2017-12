La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/dic/2017 Moto no frena a tiempo y choca contra un Fiat







Este martes, una moto y un auto chocaron en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle 9 de julio. El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un Fiat Duna color blanco se disponía a doblar y una moto Titán que se desplazaba en el mismo sentido, no pudo frenar a tiempo y lo terminó impactando en un lateral. Debido al choque, el motociclista debió ser trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital Municipal San José. Según trascendió, presentaba politraumatismos.

#Dato Choque de moto y auto en Av. Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, un Duna se disponía a doblar y una Titán que iba en el mismo sentido no alcanza a frenar e impacta el lateral, motociclista con golpes trasladado por bomberos al hospital San José, Policía Local 22205 pic.twitter.com/6nnFd8HE3X — (@dantrila) 12 de diciembre de 2017

