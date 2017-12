La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/dic/2017 Desde el Estribo:

Romance de Papá Noel y la Pachamama

Por Fabiana Daversa







Él es rubio , tiene barba y ojos celestes. Ella, morocha de pelo oscuro y hermosa como la noche. Él vive abrigado por los vientos del Norte. Ella vive cubierta de Luna. Él come pan dulce y frutas secas. Ella se alimenta de las hojas de coca, flores y maíz. Él pasea con un trineo tirado por ciervos. Ella no necesita ir a ningún lado porque está en todas partes. Él reparte regalos a los que ya lo tienen todo. Ella le regala un año nuevo a cada uno de sus hijos. A él sus antepasados lo llamaban Odín. A ella, Isis, Ishtar y Miriam. Él vive sólo. Ella desconoce qué es la soledad. Un día se encontraron en la línea del Ecuador. Él le habló de Finlandia, la invitó a probar hidromiel y le regaló un anillo de ámbar del Báltico. Ella le cocinó ceviche y le hizo probar los besos más exquisitos del Universo. Le quitó la soledad y esa costumbre de andar de techo en techo. Él la quiso llevar a su castillo en Laponia, pero a Pacha nadie la encierra entre cuatro paredes. Cada uno vive en su casa, pero como se extrañan a más no poder se ven en cada Solsticio y Equinoccio. No obstante, su fiesta preferida es la Navidad, cuando celebran a cada año el nacimiento del hijo de ambos.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com

Desde el Estribo:

Romance de Papá Noel y la Pachamama

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: