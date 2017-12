La delegación local también consiguió dos menciones especiales. El intendente Abella felicitó a los alumnos. Alumnos de la Escuela Primaria Nº25 de la isla participaron en la Olimpiada Informática Argentina llevada a cabo en la Universidad Nacional de San Martín logrando una destacada actuación. El equipo integrado por Séfora Flores, Jazmín Escobar y Tiziana Salvo obtuvo el tercer puesto en la Categoría Inicial del certamen nacional, que contó con la asistencia de más de 500 estudiantes de 15 jurisdicciones. La delegación local también logró dos menciones especiales al ubicarse en el 4º puesto, lo que demuestra el gran trabajo que se realiza dentro del aula a pesar de no contar con todas las herramientas necesarias para el aprendizaje ya que el establecimiento no cuenta con internet. No obstante, ello no fue un impedimento para trabajar sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. "Felicito a los alumnos que participaron del certamen y lograron muy buenos resultados como también a los docentes y directivos que los acompañaron y guiaron. Porque no tengo dudas que ese resultado representa y simboliza el gran trabajo en equipo que lleva adelante la comunidad educativa de la escuela 25 para superar las dificultades y fortalecer su proyecto pedagógico", aseguró el intendente Sebastián Abella.



Alumnas que obtuvieron el tercer puesto en la Olimpiada de Informática.



Olimpiada Informática Argentina: alumnos de la EP Nº25 de la isla lograron el tercer puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: