El Armonía se despidió de la Av. Jorge Varela

Se realizó el acto de fin de ciclo 2017 del Jardín de Infantes. A partir de marzo, los alumnos del nivel inicial se integrarán a la Unidad Académica ubicada en Vicente López al 700. Inscribirán niños a partir del año y medio de edad. Todavía algunos vecinos le dicen "el chalet de Unamuno". Pero lo cierto es que en la esquina de Av. Varela y Urquiza, durante los últimos 25 años fue la sede del Colegio Armonía. Pero es ya es historia. La despedida fue el lunes por la noche, con un festejo que tuvo lugar sobre la propia Av. Varela que fue cortada transitoriamente para la ocasión. El nivel primario, secundario y terciario ya se habían mudado a la nueva sede propia de la Unidad Académica de Vicente López al 700. Y a partir de marzo que viene, el Jardín de Infantes se desarrollará también en ese lugar. La mudanza fue progresiva y planificada. Primero fue el edifico donde ahora funciona la primaria, en el centro del predio. Luego vino el de secundaria, a la derecha. Y el año que viene se inaugura la sede definitiva del nivel inicial, que se está levantando a la izquierda. Todo el "Master Plan" del Armonía finaliza en 2022, con otro comedor, más aulas, áreas de servicio y un gimnasio cubierto sobre la barranca que da a la Av. 6 de Julio. "El significado de este día, además del cierre del año del nivel inicial es dejar un espacio escolar que nos vio nacer y crecer, viviendo a la escuela como un espacio de experimentación, como un laboratorio de ciencias, de arte, de cultura, de crecimiento, de riesgos, de encuentros. Vivir la escuela humanamente" comentó con emoción la Directora de la institución, Nora Taret. "Los edificios son circunstancias. Lo importante es la utopía de la creación. Este edificio (por el chalet Unamuno) cumplió su etapa. Con Miguel, mi esposo, construimos las aulas que faltaban. Lo mantuvimos con mucho esfuerzo, y tuvimos la oportunidad de buscar un nuevo espacio", agregó. En diálogo con La Auténtica Defensa, Taret señaló que el ciclo inicial del Armonía en 2018 no sólo inaugurará el nuevo edificio especialmente diseñado para esa rama educativa, sino que también estará impregnado por una pedagogía basada no sólo en la tecnología sino también en los espacios desde la mirada de María Montessori, Howard Gardner y Reggio Emilia. "Estaremos doblando la apuesta pedagógica con una mirada de vanguardia que siempre ha sido nuestra aspiración como aporte a la comunidad de Campana. Queremos ofrecerle excelencia a un niño del siglo XXI, quien ya no es el mismo que recibimos hace 25 años cuando empezamos este proyecto educativo", aseguró la directora y también adelantó que a partir del año que viene inscribirán niños a partir del año y medio de edad. La oferta incluye de doble jornada desde el nivel Maternal, incluyendo el bilingüismo.

