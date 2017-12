Pie plano: causas, síntomas, tratamiento y prevención

Es un cambio en la forma del pie en el cual este no tiene un arco normal al estar parado. Causas: El pie plano es una afección común. Es normal en bebés y niños pequeños. Se tienen pies planos cuando a que los tejidos que sostienen las articulaciones en el pie (llamadas tendones) están flojos. A medida que los niños crecen, los tejidos se tensan y forman un arco, lo cual tiene lugar cuando el niño tiene 2 o 3 años de edad. La mayoría de las personas tiene arcos normales cuando son adultas. Sin embargo, es posible que en algunas personas este arco nunca se forme. El envejecimiento, las lesiones o una enfermedad pueden causar daño a los tendones y provocar que se desarrolle pie plano en una persona a quien ya se le han formado los arcos. Se puede tener en un solo pie. Síntomas: La mayoría de los pies planos no causa dolor ni otros problemas. Los niños pueden tener dolor en el pie, el tobillo o la parte inferior de la pierna y deben ser evaluados por un proveedor de atención médica si esto ocurre. Los síntomas en los adultos pueden abarcar pies arqueados o cansados después de períodos prolongados estando de pie o practicando deportes. Pruebas y exámenes: En personas con pies planos, el empeine del pie hace contacto con el suelo al pararse. Para diagnosticar el problema, el proveedor le pedirá que se pare en los dedos de los pies. Si se forma un arco, el pie plano se llama flexible. No se necesitan más exámenes ni tratamiento. Si no se forma el arco mientras está parado en los dedos del pie (llamado pie plano rígido) o si hay dolor, se pueden necesitar otros exámenes, incluso: Tomografía computarizada (TC) para examinar los huesos en el pie Resonancia magnética para examinar los tendones en el pie Radiografía del pie Tratamiento: Los pies planos no necesitan tratamiento si no están causando dolor o problemas para caminar. Los pies de su hijo crecerán y se desarrollarán lo mismo, ya sea que se usen zapatos especiales, plantillas para zapato, taloneras ortopédicas o cuñas. Su hijo puede caminar descalzo, correr o saltar o hacer alguna otra actividad sin empeorar los pies planos. En niños mayores y adultos, los pies planos flexibles que son indoloros y no causan problemas para caminar no necesitan tratamiento posterior. Si usted tiene dolor debido a los pies planos flexibles, lo siguiente le puede ayudar: - Un soporte de arco (dispositivo ortopédico) que usted se pone en el zapato. Esto lo puede comprar en una tienda o mandarlo hacer a la medida - Zapatos especiales - Estiramientos de las pantorrillas Los pies planos rígidos o dolorosos requieren de la evaluación por parte de un proveedor. El tratamiento depende de la causa del pie plano. En caso de coalición tarsiana, el tratamiento comienza con reposo y posiblemente una férula de yeso. Si el dolor no mejora, puede ser necesaria la cirugía. En casos más graves, se puede necesitar una cirugía para: Limpiar o reparar el tendón. Fusionar algunas de las articulaciones del pie en una posición corregida. Los pies planos en adultos mayores se pueden tratar con analgésicos, dispositivos ortopédicos y algunas veces cirugía. Prevención: La mayoría de los casos no se pueden prevenir. Sin embargo, usar zapatos con buen soporte puede ayudar. Nombres alternativos: Pie plano valgo; Arcos caídos; Pronación del pie; Pies planos

Pie plano: causas, síntomas, tratamiento y prevención

