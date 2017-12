La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/dic/2017 Sarpullido en la cara y cuello: Causas y Tratamiento







Con el nombre sarpullido se identifica a una afección de la piel que por lo general forma parte de los síntomas de enfermedades que afectan a dicho órgano o a todo el cuerpo. Se caracteriza por la formación de áreas irritadas, las cuales también se pueden inflamar y que, por lo general, se acompañan de enrojecimiento, picazón, descamación de la piel, formación de pequeñas ampollas e incluso dolor. Dermatitis: es una afección que provoca inflamación de la piel, la cual puede ser causada por condiciones de salud, por reacciones alérgicas o por irritación de la piel. La mayoría de los casos que afectan la cabeza y el cuello son causados por dermatitis por contacto, donde un irritante entra en contacto con la piel causando la reacción, de entre los cuales los más frecuentes son jabones, cosméticos, joyería, detergentes y perfumes. Los productos que causan la irritación deben ser evitados, y se recomienda el uso de productos hipoalergénicos y de cremas humectantes para mejorar las lesiones. Psoriasis: se trata de una condición producida por un problema en el sistema inmune que estimula una producción aceleradas de las células de piel lo cual tiene entre sus consecuencias la aparición de un sarpullido que se puede extender desde el cuello hasta las orejas y cuero cabelludo, así como otras partes del cuerpo. El uso de jabones y cremas hidratantes pueden ayudar a mejorar los síntomas de resequedad de la piel, y se debe mantener las lesiones abiertas vigiladas para evitar su infección, utilizando antisépticos cuando sea necesario. Seborrea:Una condición muy parecida a la anterior, con la producción de escamas y zonas de la piel con sarpullido y que se puede extender hasta el cuero cabelludo, pero con la diferencia de que tiene un color amarillento, a diferencia de la psoriasis donde las descamaciones son blancas y plateadas. Las medidas para su tratamientos son similares a las aplicadas para la psoriasis. Irritación por afeitado: Si bien algunos hombres son mas susceptible por la suma de otras condiciones de la piel, todos son propensos a la aparición de un sarpullido por el afeitado. Ocurre porque los vellos cortados son empujados al interior del folículo causando la irritación. Sarpullidos por condiciones sistémicas Alergia: Una de las manifestaciones de las reacciones alérgicas es la producción de erupciones en la cara o en cualquier zona donde la piel ha hecho contacto con una sustancia o material ante el cual el sistema inmune de la persona es particularmente sensible. Es sobre todo causado por productos cosméticos, jabones y similares, aunque también puede darte por la ingesta de alimentos. Evitar los productos y alimentos que producen reacciones alérgicas es indispensable, pero cuando se instaura una reacción alérgica se pueden administrar ciertos medicamentos para mejorar el cuadro, en el caso de las reacciones cutáneas se pueden utilizar antihistamínicos ya que son las reacciones más leves y por lo tanto no suelen requerir de una medicación más potente. Acné: El acné es una condición que afecta principalmente a adolescentes, es la producción de un número considerable de granos por consecuencia de los cambios hormonales y, por lo general, también se relaciona con una piel grasosa o una mala higiene de la cara. La mejora de los hábitos de higiene y el uso de cremas especificas puede mejorar el acné, aunque a veces se hace necesaria la opinión de un dermatólogo. Erupción por calor: Ocurre cuando una persona se expone a temperaturas elevadas, ante lo cual el cuerpo responde produciendo una mayor cantidad de sudor con la posible consecuencia de un taponamiento de las glándulas sudoríparas cuando el sudor es muy excesivo, lo que tiene por consecuencia una erupción en la cara o en la zona irritada por el sol. Para evitar o resolver esta situación la solución es bastante clara: evitar la exposición al calor. Lupus eritematoso: Es una enfermedad autoinmune que afecta múltiples órganos en todo el cuerpo, como los riñones, esqueleto, sistema nervioso y otros. A nivel de la cara se caracteriza por crear un enrojecimiento con un patrón muy particular que se compara con la forma de una mariposa con las alas abiertas. El tratamiento de esta enfermedad se enfoca a los síntomas generales más que a los cutáneos, aunque se suele indicar disminuir la exposición solar y el uso de protector. En el siguiente artículo te explicamos los tipos de lupus.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Sarpullido en la cara y cuello: Causas y Tratamiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: