La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 Chocaron dos camiones en ruta Panamericana; dos muertos









En Argentina hay 1.900 camiones habilitados para transportar gas licuado La posibilidad de que el accidente ocurrido en el Km 71 de la ruta Panamericana genere una explosión de magnitud puso la lupa también en el transporte de gas licuado. En nuestro país están habilitados 1.900 camiones para esa operatoria, confirmó Eduardo Neagoe, Gerente de la Cámara Argentina de distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS). "A eso hay que sumarle los que llegan de países limítrofes", agregó en diálogo con LaNación+. Igualmente, Neagoe afirmó que se trata de transportes "absolutamente seguros" y estimó que en este caso en particular, "las válvulas de bloqueo funcionaron correctamente". Se refirió así a las válvulas de alivio superiores que se accionan ante deformación o cambio de temperatura. "El fuego debe ser intenso y durante mucho tiempo para que el recipiente entre en ebullición y genere una onda expansiva que genere que el acero del recipiente no resista y se produzca una explosión", explicó Neagoe. "Se hicieron los análisis correspondientes y no hubo ningún tipo de escape", confirmó en el lugar el Director General de Defensa Civil Campana, Juan Carlos Ruiz. El gas licuado de petróleo (propano y butano) tiene un mercado interno de 1.200.000 toneladas por año y cada uno de los camiones como el que ayer se accidentó transporta 25 mil kilos. Por cuestiones de seguridad, cada tres meses son sometidos a exhaustivas revisiones, tanto el tanque y sus sistemas como el tractor. Durante el diálogo que mantuvo con LaNación+, el Gerente General de CADIGAS señaló que en Argentina se ha dado un "deterioro" en la forma de comercializar este producto, cuyos yacimientos se encuentran a una zona distante de los lugares de consumo. "Existen oleoductos y gasoductos, pero se han ido deteriorando con el correr del tiempo, del mismo modo que su traslado a través de líneas ferroviarias. El traslado en camiones es una exposición mayor por estar sometido a cuestiones del tránsito vehicular, que es más riesgoso que una vía férrea o un gasoducto", detalló Neagoe. El accidente ocurrió ayer a la mañana a la altura del barrio Las Campanas y se produjo cuando un camión arenero perdió el control y se cruzó de mano, impactando a un camión de Liquigas que transportaba gas propano-butano y cuya cabina se incendió. Sus dos ocupantes perdieron la vida. El accionar de los Bomberos Voluntarios evitó que la tragedia fuese peor. Dos personas fallecieron en un choque entre camiones que se produjo en la mañana de este miércoles en el Km 71 de la ruta Panamericana, a la altura del barrio Las Campanas. Ambas víctimas fatales viajaban en un camión perteneciente a la empresa Liquigas, cuya cabina se incendió y quedó completamente destruida. En cambio, la cisterna de gas propano-butano que transportaba este vehículo resistió las consecuencias y tras la intervención del personal de Bomberos Voluntarios quedó fuera de peligro de explosión. Según trascendió, el accidente se desencadenó cuando un camión de una empresa arenera que circulaba en sentido a Rosario perdió el control y se cruzó de mano. Fue entonces que resultó chocado por el vehículo de Liquigas, cuya cabina se incendió y explotó, falleciendo sus dos ocupantes. Según relataron vecinos de la zona, todo fue muy rápido, sin dar oportunidades para que los ocasionales testigos pudieran ayudar. Las víctimas fatales fueron identificadas posteriormente como Oscar Darío Ocampo (conductor) y su acompañante, Alejandro Ferreyra. Ambos tenían domicilio en la localidad de Moreno. Para evitar chocar con el camión de Liquigas, un automóvil Fiat Idea frenó repentinamente y fue impactado por un tercer camión, que quedó en sentido inverso. Por este otro accidente, el conductor del auto resultó herido con traumatismos leves, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios (posteriormente se informó que no necesitó ser internado). En tanto, el conductor del camión arenero que se cruzó de mano resultó ileso y fue sometido a un examen de alcoholemia que habría dado negativo, según revelaron fuentes judiciales que trabajaron en el lugar en el marco de una causa cuya caratula inicial es "Doble homicidio culposo". A su vez, según trascendió, esta persona habría explicado que perdió el control del camión que manejaba por una falla mecánica. Cuando la situación fue controlada, sobre la traza de la autopista Panamericana quedaron la cisterna de Liquigas y el Fiat Idea visiblemente golpeado en su parte trasera. En tanto, el camión arenero terminó incrustado en la zanja existente entre la mano a Capital Federal de la ruta y la Colectora Sur. CAOS VEHICULAR Tras el accidente, desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio se informó el cierre de la mano a Capital Federal de la ruta Panamericana "por tiempo indeterminado" y se recomendó a los conductores circular con precaución y tomar Ruta 6 para luego elegir Ruta 4 o Ruta 8 Ramal Pilar según el destino. Durante los trabajos de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Comisión PACEI del Comité de Higiene y Seguridad de Zárate-Campana también se interrumpió durante una hora la mano a Rosario, que una vez controlada la situación se volvió a habilitar, de la misma manera que la Colectora Sur. No fue el caso de la mano a Capital Federal, dado que hasta que no se completara el trasvase del producto (25 mil litros) y se retirara la cisterna, se mantenía cortada en su totalidad (se esperaba que la autopista fuese liberada en las primeras horas de la madrugada de hoy) y se desviaba el tránsito por Ruta 6 en el puente del barrio San Felipe. Toda esta situación provocó grandes problemas en el tránsito de nuestra ciudad en las zonas aledañas a la ruta Panamericana y sus respectivos cruces, como la avenida Rivadavia y la ya de por sí complicada rotonda del Mc Donald´s. También quedaron congestionados todos los accesos a los barrios ubicados sobre la Colectora Sur, desde Villanueva hasta Las Campanas, mientras que llegar a Albizola, Otamendi y Las Praderas, entre otros barrios, fue también una verdadera odisea. Incluso, durante la tarde se observaron maniobras muy desprolijas e imprudentes. Por ejemplo, se pudo ver a vehículos "subiendo" en contramano por la bajada a la mano a Capital Federal de la ruta del puente de avenida Rivadavia. Otra situación que dejó el desorden y la falta de paciencia fue un camión Scania que quiso apurar el paso transitando por el terreno que divide a la autopista de la Colectora Sur a la altura del barrio Dallera. Sin embargo, su idea no prosperó y quedó "colgado" sobre la vereda que se encuentra junto a la pasarela que une Dallera con el barrio Del Pino.

EL CAMIÓN ARENERO, QUE CIRCULABA HACIA ROSARIO, TERMINÓ INCRUSTADO ENTRE LA AUTOPISTA Y LA COLECTORA SUR. DETRÁS, SE INCENDIA EL CAMIÓN DE LIQUIGAS.





MOMENTOS EN QUE ARDÍA LA CABINA DEL CAMIÓN DE LIQUIGAS. SUS DOS OCUPANTES FALLECIERON. EL ACCIDENTE OCURRIÓ FRENTE AL BARRIO LAS CAMPANAS.





ASÍ QUEDÓ EL TRACTOR DEL CAMIÓN LUEGO DE SOFOCADO EL FUEGO.





EL CAMIÓN ARENERO SE CRUZÓ DE MANO Y TERMINÓ ENTRE LA COLECTORA Y LA RUTA.





CAOS DE TRÁNSITO. AUTOS SALIENDO DE RUTA 9 POR POR DONDE PODÍAN. POR EL CORTE SE GENERARON GRANDES PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD. Los Bomberos se jugaron la vida para que la tragedia no fuese peor Apagaron rápidamente las llamas de la cabina del camión y evitaron que la cisterna gane temperatura, lo que podría haber generado una tremenda explosión. La actuación de Bomberos Voluntarios de Campana evitó que la tragedia de este miércoles en Panamericana tuviese una escala aún más grande. El cuartel de calle Colón tomó conocimiento del siniestro a las 11:20 horas. De inmediato, fueron desplegados los móviles 36, 41, 42, 44 y 49. Al llegar, los bomberos se encontraron con el consumado múltiple choque y la cabina del camión cisterna envuelta en llamas. Las primeras tareas fueron entonces sofocar el incendio y mantener enfriado de forma preventiva el tanque con gas butano. Al mismo tiempo, se trasladó al Hospital Municipal San José al conductor del único auto involucrado en el accidente. El conductor del camión arenero se negó a ser llevado hasta el nosocomio local. Del operativo de emergencia también participaron Policía Local, Comando Patrulla, Gendarmería Nacional y personal de Autopistas del Sol. En el lugar colaboraron además con bomberos representantes de la empresa Liquigas (propietaria de la carga inflamable) y del Comité Zonal de Seguridad e Higiene (PACEI). En diálogo con La Auténtica Defensa, el jefe de Bomberos Voluntarios de Campana, Hernán Dappiano, señaló que los discos de seguridad del tanque cisterna habrían actuado correctamente, lo que impidió una fuga y potencial explosión que hubiese ocasionado daños muchísimos más graves. El bombero explicó que tales eventos, conocidos como BLEVE (explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido) llegan a tener una magnitud tan grande que pueden poner en riesgo a personas e instalaciones a varios metros a la redonda. Cuando acontecen, pueden originar una sobrepresión por la onda expansiva; la proyección de fragmentos metálicos o proyectiles del depósito y piezas adyacentes; y radiación térmica por la bola de fuego que se forma. Bomberos Voluntarios permaneció en el lugar realizando tareas preventivas hasta la noche de ayer. Se aguardaba el arribo de personal del Ministerio de Energía para determinar cómo retirar el camión cisterna de manera segura.

PERSONAL DE BOMBEROS TRABAJANDO SOBRE LA CISTERNA QUE TRANSPORTABA GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

#Ahora choque de dos camiones Panamericana Km 71 a Capital, Mercedes Benz con acoplado se cruza de carril y choca con camión tanque 2 personas fallecidas y un herido pic.twitter.com/C8UUsrmZQs — (@dantrila) 13 de diciembre de 2017 #Dato VIDEO accidente de camiones Panamericana Km 71 pic.twitter.com/synmFQf50X — (@dantrila) 13 de diciembre de 2017 Actualización: Choque en Panamericana, camión arenero y cisterna incendio y dos muertos. Pr... https://t.co/aWM8oOfH74 #Alertas — (@dantrila) 14 de diciembre de 2017 #Dato desde las 11.30hs que ocurrió el accidente, Defensa Civil de Campana trabajó junto a Bomberos, Tránsito, Policia, Gendarmería y Autopistas del Sol. Las tareas de trasvasado de carga de gas y retirar el camión siniestrado finalizaron a las 02.00 de hoy pic.twitter.com/vbNyek7iWR — (@dantrila) 14 de diciembre de 2017 #Dato Siempre hay uno que da la nota. Con ruta congestionada, colectora cargada y muy lenta, se mandó por el pasto tras el guardarrail y quedó colgado en la vereda de la pasarela de Dallera, Panamericana Km 73 mano a Capital, desengancharon para sacarlo con grúa pic.twitter.com/TAfu1VLzqX — (@dantrila) 13 de diciembre de 2017

Chocaron dos camiones en ruta Panamericana; dos muertos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: