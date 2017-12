La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 Choque de camiones:

Los Bomberos se jugaron la vida para que la tragedia no fuese peor









Apagaron rápidamente las llamas de la cabina del camión y evitaron que la cisterna gane temperatura, lo que podría haber generado una tremenda explosión. La actuación de Bomberos Voluntarios de Campana evitó que la tragedia de este miércoles en Panamericana tuviese una escala aún más grande. El cuartel de calle Colón tomó conocimiento del siniestro a las 11:20 horas. De inmediato, fueron desplegados los móviles 36, 41, 42, 44 y 49. Al llegar, los bomberos se encontraron con el consumado múltiple choque y la cabina del camión cisterna envuelta en llamas. Las primeras tareas fueron entonces sofocar el incendio y mantener enfriado de forma preventiva el tanque con gas butano. Al mismo tiempo, se trasladó al Hospital Municipal San José al conductor del único auto involucrado en el accidente. El conductor del camión arenero se negó a ser llevado hasta el nosocomio local. Del operativo de emergencia también participaron Policía Local, Comando Patrulla, Gendarmería Nacional y personal de Autopistas del Sol. En el lugar colaboraron además con bomberos representantes de la empresa Liquigas (propietaria de la carga inflamable) y del Comité Zonal de Seguridad e Higiene (PACEI). En diálogo con La Auténtica Defensa, el jefe de Bomberos Voluntarios de Campana, Hernán Dappiano, señaló que los discos de seguridad del tanque cisterna habrían actuado correctamente, lo que impidió una fuga y potencial explosión que hubiese ocasionado daños muchísimos más graves. El bombero explicó que tales eventos, conocidos como BLEVE (explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido) llegan a tener una magnitud tan grande que pueden poner en riesgo a personas e instalaciones a varios metros a la redonda. Cuando acontecen, pueden originar una sobrepresión por la onda expansiva; la proyección de fragmentos metálicos o proyectiles del depósito y piezas adyacentes; y radiación térmica por la bola de fuego que se forma. Bomberos Voluntarios permaneció en el lugar realizando tareas preventivas hasta la noche de ayer. Se aguardaba el arribo de personal del Ministerio de Energía para determinar cómo retirar el camión cisterna de manera segura.

PERSONAL DE BOMBEROS TRABAJANDO SOBRE LA CISTERNA QUE TRANSPORTABA GAS LICUADO DE PETRÓLEO. En Argentina hay 1.900 camiones habilitados para transportar gas licuado La posibilidad de que el accidente ocurrido en el Km 71 de la ruta Panamericana genere una explosión de magnitud puso la lupa también en el transporte de gas licuado. En nuestro país están habilitados 1.900 camiones para esa operatoria, confirmó Eduardo Neagoe, Gerente de la Cámara Argentina de distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS). "A eso hay que sumarle los que llegan de países limítrofes", agregó en diálogo con LaNación+. Igualmente, Neagoe afirmó que se trata de transportes "absolutamente seguros" y estimó que en este caso en particular, "las válvulas de bloqueo funcionaron correctamente". Se refirió así a las válvulas de alivio superiores que se accionan ante deformación o cambio de temperatura. "El fuego debe ser intenso y durante mucho tiempo para que el recipiente entre en ebullición y genere una onda expansiva que genere que el acero del recipiente no resista y se produzca una explosión", explicó Neagoe. "Se hicieron los análisis correspondientes y no hubo ningún tipo de escape", confirmó en el lugar el Director General de Defensa Civil Campana, Juan Carlos Ruiz. El gas licuado de petróleo (propano y butano) tiene un mercado interno de 1.200.000 toneladas por año y cada uno de los camiones como el que ayer se accidentó transporta 25 mil kilos. Por cuestiones de seguridad, cada tres meses son sometidos a exhaustivas revisiones, tanto el tanque y sus sistemas como el tractor. Durante el diálogo que mantuvo con LaNación+, el Gerente General de CADIGAS señaló que en Argentina se ha dado un "deterioro" en la forma de comercializar este producto, cuyos yacimientos se encuentran a una zona distante de los lugares de consumo. "Existen oleoductos y gasoductos, pero se han ido deteriorando con el correr del tiempo, del mismo modo que su traslado a través de líneas ferroviarias. El traslado en camiones es una exposición mayor por estar sometido a cuestiones del tránsito vehicular, que es más riesgoso que una vía férrea o un gasoducto", detalló Neagoe.

Choque de camiones:

Los Bomberos se jugaron la vida para que la tragedia no fuese peor

