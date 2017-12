La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 La CGT lanzó un paro nacional para el viernes contra la reforma previsional







Y se sumará a las movilizaciones de hoy que ya habían anunciado las dos CTA y CTERA, quienes además realizarán este jueves un paro de actividades. La Cámara de Diputados de la Nación, a pedido del Interbloque Cambiemos, convocó para esta tarde a una sesión especial con el objetivo de tratar la reforma previsional y también la tributaria. El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un paro nacional para el viernes y una marcha para este jueves en contra de la reforma previsional. La medida se decidió en una reunión convocada ayer de urgencia tras conocerse el llamado a sesión mañana en diputados para sancionar la iniciativa del oficialismo. De esta manera, la CGT se suma a la huelga y movilización convocada para este jueves por las dos CTA y los sindicatos docentes. Tras el encuentro en la sede de Azopardo 802, en la que se establecieron los pasos a seguir en los próximos días, fuentes gremiales afirmaron que "si bien los tiempos del poder Legislativo son otros, no podemos estar esperando". "Seguramente el triunvirato esté presente mañana en nuestra columna", dijeron en referencia a Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Horacio Acuña, secretarios generales de la central. "Hoy se pretende llevar adelante modificaciones en el Sistema Previsional Argentino que, como consecuencia de ello, harán mella sobre los haberes jubilatorios so pretexto de achicar el déficit Fiscal. La misma orientación tiene la denominada Reforma Tributaria", destacaron los gremialistas. De este modo, las CGT se declara en "estado de alerta y sesión permanente" y "adhiere y apoya a todas aquella expresiones sociales y gremiales que coincidan con nuestro reclamo y que, en el ámbito de la paz social que nos caracteriza, expresa su rechazo a la política económica nacional". CTA Y CTERA Por su parte, las CTA que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, realizarán un paro con movilización. "Hemos resuelto convocar a un cese de actividades, concentración y marcha al Congreso de la Nación para mañana, en repudio a la intentona oficialista de legalizar en el Parlamento la iniciativa de Macri de robarle a nuestras jubiladas y jubilados", señaló un comunicado conjunto firmado por las dos centrales. Para la dirigencia de estas dos entidades sindicales, "la pretendida reforma previsional impulsada por el Gobierno no es más que una brutal ofensiva contra nuestros mayores, a quienes busca arrancar más de $100.000 millones mediante una ley del Congreso de la Nación". Asimismo, las centrales anunciaron que las columnas de los gremios que las componen se concentrarán mañana, a las 14, en la esquina de San José y Avenida de Mayo, "para marchar pacíficamente a la sede del Congreso de la Nación". En esa línea también se expresó la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que también realizará un paro nacional acompañado de movilización al Congreso "expresando su más enérgico rechazo a la Reforma Previsional que el Gobierno Nacional impulsa e intentará aprobar en la Cámara de Diputados", cita el comunicado. Además de los docentes primarios y secundarios, también adherirán a la protesta de mañana los universitarios nucleados en Feduba y en la Conadu Histórica: "Decretamos desde ya, de acuerdo al mandato que nos confiera nuestro Congreso Extraordinario, el cese de actividades y la movilización en todo el país para bloquear la reforma previsional y el paquete de reformas antinacionales y antipopulares", explicaron estos últimos en un comunicado. El Interbloque Cambiemos de la Cámara baja convocó para este jueves, a las 14, a una sesión especial con el objetivo de tratar la reforma previsional, y también la tributaria. La estrategia oficialista apunta a bloquear el rechazo a la iniciativa gubernamental por parte de la CGT, que había convocado a una reunión de mesa chica para mañana, y al consejo directivo para la semana que viene, para decidir una protesta mediante un paro general o una movilización al Congreso.

