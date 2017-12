La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 PJ-Unidad Ciudadana: "No es una reforma previsional, es un saqueo"







El bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana adhirió a los rechazos al proyecto de Cambiemos. "Este Gobierno vuelve a ajustar por donde más le duele a nuestra sociedad, y respondiendo a los intereses del FMI", señalaron. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana hicieron público su rechazo al proyecto del Gobierno que busca reformar el sistema previsional, afectando tanto a jubilados y pensionados, como a beneficiarios de pensiones no contributivas, asignaciones familiares y AUH. "Sólo tenemos palabras de rechazo para esta reforma propuesta por Cambiemos, donde queda en evidencia una vez más que este Gobierno vuelve a ajustar por donde más le duele a nuestra sociedad, y respondiendo a los intereses del FMI" señaló la Presidenta del bloque, Soledad Calle. Respecto al proyecto, la titular del bloque justicialista sostuvo: "No es una reforma previsional, es un saqueo. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. El Estado se ahorra a costa de nuestros jubilados cerca de $100.000 millones, con el fin de responder al mandato de los acreedores internacionales. Pero además, repercutirá en los futuros jubilados, actuales trabajadores, quienes no verán reflejados en sus jubilaciones los aportes actuales". Calle afirmó que desde el bloque "acompañarán la movilización de este jueves" que reunirá a la CGT, las dos CTA y los gremios docentes. "Es la forma de estar codo a codo junto a las víctimas de un Gobierno al que no le importa nada ni nadie y que ha demostrado claramente que responde a los mismos intereses que nos llevaron a la crisis del 2001, donde nuevamente nos están sumergiendo", explicó.

