La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017
Aclaran que no son vinchucas los insectos aparecidos







Ante la inquietud de los vecinos luego de que se detectara la presencia de un insecto de igual características al que transmite el Mal de Chagas, desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis llevaron tranquilidad a la población. El insecto aparecido recientemente con un aspecto similar a la vinchuca, no es tal, aclararon desde el Municipio, e informaron que se "se trata de otra especie". Según informó la Dirección de Bromatología y Zoonosis, el insecto con manchas amarillas posee igual forma a la vinchuca (Triatoma infestans), pero no se trata del insecto que transmite la enfermedad de Chagas. Tras analizar diversas muestras obtenidas mediante los mismos vecinos, personal de la mencionada Dirección pudo constatar que se trata de la especie Pachilis faraoni que se alimenta de plantas o insectos, no de sangre humana o animal. "Cuando empiezan el calor, entre septiembre y octubre, empiezan a aparecer estos insectos. La población cree que son vinchucas, pero no es así", aclaró el director de Bromatología y Zoonosis del Municipio, Gonzalo Brutti, buscando llevar tranquilidad a los vecinos. También informó que ante cualquier duda y/o inquietud, los vecinos pueden acercarse a Ruta 6 y Alberdi para constatar a qué género pertenece el insecto que halle. Por último, Brutti brindó más precisiones respecto a los insectos que poseen aspectos similares: - Los hematófogos, como la vinchuca, entre otros, que se alimentan de sangre. Cuando pica, defeca y transmite la enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi), a través de la materia fecal, solo si la vinchuca está infectada. - Los fitófagos que se alimentan de plantas: fito (plantas) – fagos: (come); son los que uno encuentra en el jardín, entre los árboles, y se parecen mucho a la vinchuca en cuanto a su forma y a las manchitas amarillas. - Y los predadores o insectófagos, que comen otros insectos, que también son muy parecidos a la vinchuca y la gente los confunde muy fácilmente. "Lo importante es que ni los fitófagos ni los predadores transmiten enfermedades, aunque si uno toca o agarra a un predador, puede picar, pero al no ser portador del Trypanosoma cruzi este no contagia el Mal de Chagas", detalló Brutti.

El director de Bromatología y Zoonosis confirmó que se trata de la especie pachilis faraoni, que se alimenta de plantas o insectos.



Aclaran que no son vinchucas los insectos aparecidos

