La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 Consejos para obtener la paz mental

Por Claudio Valerio







La vida es larga y llena de desafíos, la mayoría de los cuales son internos y dependen de como NOSOTROS elijamos aceptarlos e interpretarlos. La felicidad, la satisfacción y el progreso dependen de nosotros, pero fundamentalmente requieren de un espíritu y una mente en armonía. 1. Entender y aceptar que todos somos diferentes. La mayoría de nosotros creamos nuestros propios problemas cuando interferimos demasiado en los asuntos de otras personas... No existen dos seres humanos que piensen y actúen de la misma manera, es simplemente algo imposible. Por eso, no te preocupes por las decisiones de los demás, piensa que así como tú tienes tus razones, ellos también tienen las suyas. La tolerancia es un principio básico de la convivencia. 2. Perdona y olvida. Este es un factor fundamental cuando se trata de paz mental. Si los insultos o las ofensas se recuerdan constantemente, lo único que logramos es alimentar el odio y el rencor. Recuerda que la vida es demasiado corta para invertir nuestro tiempo recordando las cosas o las personas que nos hirieron. El amor y el perdón dos claves para alcanzar la paz mental. 3. No esperes reconocimiento. El mundo está lleno de gente egoísta que rara vez reconocen el esfuerzo o el trabajo de otras personas, a menos que sus intereses estén involucrados. Tu satisfacción no puede depender del reconocimiento de otros. Recuerda el objetivo de tu trabajo y esfuerzo es la realización personal, si tú no estás orgulloso de tus propios logros, nadie lo estará. 4. No caigas en la envidia y los celos. En algún momento, todos hemos experimentado la envidia y hemos sido testigos de cómo algo tan insignificante puede perturbar nuestra paz mental. Hay muchos ejemplos como estos en el cotidiano de la vida, y por eso… ¿Deberías sentir envidia?. Recuerda que la vida está marcada por el destino, que en el presente es nuestra realidad. La envidia no te llevarás a ningún lado, solo te alejará de la armonía y de la paz mental. 5. Aprende a adaptarte. Si eres el único que intenta cambiar el ambiente lo más probable es que no lo logres. Por eso, la mejor opción es aprender a adaptarte. Si lo intentas, verás que lo que te parecía un ambiente tenso y poco amigable se convertirá en algo mucho más agradable en armonía con tus objetivos. 6. Acepta que hay cosas que no puedes cambiar. Esta es la mejor forma de convertir las desventajas en ventajas… Con paciencia y una actitud positiva, no hay nada que no puedas manejar. 7. No mastiques más de lo que puedes tragar. Tenemos que tener esta máxima presente todo el tiempo. Frecuentemente, tomamos más responsabilidades o tareas de las que somos capaces de sobrellevar. Si sabemos nuestras limitaciones… ¿por qué agregar más carga que puede generar más preocupaciones? 8. Medita de forma regular. La meditación tranquiliza la mente y nos ayuda a deshacernos de los pensamientos que nos perturban. Con tan solo media hora de meditación al día, tu mente logrará alcanzar la paz y armonía que necesita para afrontar el resto del día. 9. Nunca dejes la mente vacante. Una mente desocupada es el taller del diablo. Mantén tu mente ocupada en cosas positivas, cosas que valgan la pena. Adopta un pasatiempo o alguna actividad de tu interés. 10. No dudes y nunca te arrepientas. No pierdas el tiempo preguntándote si deberías hacer o no hacer algo. En este debate mental se pueden desperdician horas, días, meses y hasta años. Aprecia tu tiempo y haz lo que se debe hacer en el momento indicado. ¡NO TE ARREPIENTAS, y recuerda que todo lo que sucede es porque el destino así lo quiso! Desde la ciudad de Campana, recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Consejos para obtener la paz mental

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: