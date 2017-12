La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 10 nutri-consejos para las fiestas







El tipo de alimentos, las combinaciones entre ellos y el orden en que comemos influyen en la digestión y el bienestar. Consejos para contrarrestar los efectos negativos de las comidas tradicionales. EN ESTAS FIESTAS: 1. Masticar bien los alimentos. Comer requiere su tiempo. Hay que masticar despacio y ensalivar bien los alimentos para percibir más sensaciones agradables y, a la vez, comer menos. 2. No prolongar el apetito. Evitar llegar a la cena con hambre. Es mejor hacer todas las comidas del día livianas, pero completas. 3. Evitar calorías y aditivos químicos. Recordar que las gaseosas, los fiambres y los snacks no aportan nutrientes saludables y están llenos de aditivos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. 4. Mejorar la digestión. Después de la comida podemos tomar infusiones de manzanilla, menta o anís, que favorecen la digestión. 5. Moderar las porciones. No hay que prohibirse, sino ser flexibles y darse un gusto con moderación. Lo mejor es elegir lo que se desea comer y servirse en el plato sólo esa ración. 6. Disfrutar más allá de la mesa. Comer despacio y saborear cada bocado. Deleitarse con la calidad de los alimentos, no con la cantidad. 7. Vivir plenamente la fiesta. Dejar de centrar la atención en la comida, la bebida y el turrón. Las fiestas son un deleite por la compañía y el ambiente. Es una época muy especial que va más allá de los placeres culinarios. 8. Mantener el movimiento. Caminar y hacer ejercicio moderado durante los días festivos. 9. Depurarse. Es muy útil hacer al día siguiente una dieta desintoxicante a base sólo de frutas, verduras, infusiones y licuados. 10. ¡Disfrutar, bailar y reír! Por la licenciada María Cecilia Ponce, del departamento de nutrición del Laboratorio Alcat.



10 nutri-consejos para las fiestas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: