La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 Villa Dálmine: La prioridad es sumar "un volante mixto"







El entrenador Felipe De la Riva se refirió a los refuerzos que buscará para la segunda parte del campeonato. Luego del empate ante Almagro que marcó el final de la primera parte del campeonato del Nacional B para Villa Dálmine, el entrenador Felipe De la Riva se refirió al trabajo que tendrá por delante de cara al 3 de enero, cuando el plantel iniciará la preparación para afrontar la segunda mitad de la temporada. "Se vienen quince días en los que tendremos que hablar mucho (con los dirigentes) para no equivocarnos con las dos incorporaciones que podemos hacer. Queremos reforzarnos para poder sostener la campaña. Si no, nos va a costar", comentó el DT uruguayo. En ese sentido, Felipe reconoció que la prioridad es poder sumar "un volante mixto", especialmente después de las dificultades que afrontó para reemplazar a Renso Pérez (recibió tres fechas de sanción por su expulsión ante Nueva Chicago y tampoco podrá estar en el reinicio del campeonato frente a Instituto en Córdoba). "Vamos a traer un volante mixto, aunque todavía no sabemos quién", aseguró el entrenador. "Estamos a la búsqueda, pero no es fácil. Los jugadores que nos gustan están con club, por eso tenemos que ser inteligentes, buscar y seguramente vamos a encontrarlo", se esperanzó. Al respecto, señaló que trabajará en conjunto a la dirigencia para atender las posibilidades de la institución. "Acá no es pedir y listo. Lo económico juega muchísimo. Haremos lo que ya hicimos con (Fernando) Alarcón, (Renzo) Alfani y (Favio) Durán: revisar las Terceras y los suplentes de Primera División para tratar de encontrar algún buen jugador que esté tapado y ver si quiere sumarse", explicó. En cuanto a la segunda incorporación que puede realizar Villa Dálmine (Alfani llega como reemplazo por la lesión de Alarcón), De la Riva aclaró que esperará hasta enero, ya comenzada la preparación, sabiendo que pueden aparecer imprevistos. "El otro refuerzo me lo guardo a la espera de cómo se desenvuelva el plantel en las próximas semanas. Hablé con los jugadores y todos me dieron la palabra de que van a continuar", aclaró igualmente. El otro tema que deberá definir el DT junto a los dirigentes Violetas es el lugar donde se realizará la pretemporada estival. Desde la Comisión Directiva le acercaron al entrenador la posibilidad de hacerla en un predio ubicado en la zona de Loma Verde, cercano a donde entrena durante la semana el plantel, pero al uruguayo le gusta más la idea de volver una semana a Balcarce, donde trabajó en la previa al inicio del campeonato. "Sería lo ideal, pero entiendo que hay factores económicos que entran en juego", afirmó al respecto.

SIN REEMPLAZANTE NATURAL. EL DT ADMITIÓ QUE NO CUENTA CON UNA ALTERNATIVA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DE RENSO PÉREZ.



Villa Dálmine: La prioridad es sumar "un volante mixto"

