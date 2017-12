La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/dic/2017 Semanario del Pescador:

Sorteo 40º Aniversario Casa de Pesca Esturión

Por Luis María Bruno







La casa de pesca Esturión cumplió sus 40 años de vida, fue en noviembre de 1977 cuando el querido Vicente "El Gringo" Di Fiore abriera por primera vez las puertas al público en un modesto garaje de la calle Arenales frente al club Boca, con muchísimas ganas le puso todo de él a este nuevo emprendimiento y a cada uno que se acercaba a comprar algo le contaba de sus salidas de pesca, anécdotas y les enseñaba la forma de pescar las distintas especies. Además sin dudas que si estaba picando algún pedazo de queso con salamín o panceta salada no dudaba en invitarte y así la compartía con sus clientes y amigos, años más tarde debido al crecimiento del comercio se traslado frente a Plaza Italia de donde finalmente se mudo a donde se encuentra en la actualidad Estrada 690 de Campana y en donde su esposa Beba y sus hijos y nietos siguen con este tradicional comercio, de esta manera y a modo de festejo organizaron un extraordinario sorteo aniversario en el cual me ha tocado ser participe en la entrega de premios, de esta manera el 10º premio un chuchillo. El Gurí con recordatorio de 40 aniversario Esturión fue para Ramiro Ripamonti, el 9° premio una conservadora, Helatodo 28 litros fue para Ariel Villanueva, el 8º premio un Termo Inox Kovea de 1,5 litros fue para Dulcce Emilio, el 7º premio un combo caña Sturgeon 2,10 más reel Surfish Armado 40 más maletín Sturgeon 310 fue para Rosalez Walter, el 6º premio un combo caña Sturgeon 2,40 más reel Surfish Armado 50 más maletín Sturgeon 17 fue para Acosta Lucas, el 5º premio un combo caña Sturgeon 2,70 más reel Surfish Halon 6 más maletín Sturgeon 430 fue para Zalazar Enrique, el 4º premio Reel Abu García Black Max más un bolso de pesca Sturgeon fue para González Cristian, el 3º premio una conservadora Helatodo de 50 litros fue para Rivera Mauro, el 2º premio una conservadora Igloo Maxcold 70-68 litros de capacidad 5 días de frío fue para Soria Martin y el 1º premio un Kayak Sportkayak K1 con pala de aluminio. Como siempre, todo lo comentado se puede ver en nuestro programa televisivo de esta semana a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar, en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanateve.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Y enteráte del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno, con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del Partido de la Costa y de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil, de Planeta Pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador. com.ar las 24 horas del día.

1º premio un Kayak Sportkayak K1 para Stark Christian entregado por la titular de Esturion Pesca





2º premio una conservadora Igloo Maxcold 68 litros fue para Soria Martin.



