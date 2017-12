Reforma previsional: con incidentes dentro y fuera del Congreso, se levantó la sesión

P U B L I C



La oposición reclamó que nunca se conformó quorum, mientras en las calles se daban violentos incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. La CGT decidió congelar el paro que había anunciado si se aprobaba la iniciativa, aunque amenazó con activar la medida de fuerza si Macri decide sacar la reforma por DNU. Cambiemos debió levantar ayer la sesión especial para debatir la reforma previsional en la Cámara de Diputados debido al nivel de violencia que se suscitó dentro del recinto de sesiones, cuando los opositores interrumpieron a los gritos la deliberación con el argumento que no se había llegado al quórum. En ese contexto, algunos legisladores del interbloque Argentina Federal, que habían dado quórum y que responden a gobernadores peronistas, decidieron retirarse del recinto. Así, Cambiemos se quedó sin el piso necesario de 129 bancas para abrir la deliberación. En medio de los gritos de los opositores parados al lado de sus bancas, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que "lo peor que se puede hacer es sesionar en medio de este ambiente de violencia, y la violencia se opone a la Constitución". Y propuso levantar la sesión. Previo a que el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, anunciara que se había logrado reunir los 129 legisladores para sesionar, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ya había pedido que "se levante la sesión porque se vence el plazo de media hora establecido en el reglamento". La sesión había sido convocada para las 14. El pedido de Rossi fue rechazado en ese momento por Carrió, quien fue entonces interrumpida a los gritos por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que hoy apareció en muletas debido a que ayer sufrió golpes en los incidentes que hubo con fuerzas de seguridad. Pero cuando parecía que la sesión iba a comenzar, los camporistas Horacio Pietragalla, Andrés Larroque y Máximo Kirchner se fueron encima de Monzó y comenzaron a increparlo, al tiempo que el recinto se transformaba en un griterío y en un escándalo. En uno de los momentos más tensos, asistentes de la Presidencia de la Cámara baja tuvieron que contener físicamente a Monzó, que se levantó de su asiento y lanzó un manotazo al aire y en dirección al ahora kirchnerista Leopoldo Moreau, que lo había tratado reiteradamente de "pelotudo" y de "hijo de puta", desde pocos centímetros de distancia. Posteriormente, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, planteó que no se podía sesionar "con un Congreso "militarizado y con la represión que hay en calle", y le pidió a Monzó que "no le dé vuelta al reglamento, que aquí no hubo quórum". Tras la propuesta de Carrió, Monzó levantó la sesión a las 15.09, lo que motivo un desbordante festejo con abrazos incluidos entre kirchneristas, massistas, progresistas e izquierdistas. INCIDENTES AFUERA Fuerzas de seguridad y manifestantes protagonizaron violentos episodios en las afueras del Congreso en el marco del debate por la reforma previsional. Los hechos comenzaron cuando la Gendarmería recibió con gases lacrimógenos a las columnas que marcharon al palacio legislativo, y se extendieron por toda la tarde con detenciones y balazos de goma contra los protestantes. Además, hubo diputados heridos que fueron atacados por agentes cuando intentaban ingresar al recinto. Hubo corridas y empujones en las filas de los manifestantes que lanzaron piedras por encima de las vallas que protegen al palacio legislativo y hacia donde se encontraba la Policía. Un extenso vallado, camionetas, carros hidrantes y más de 600 efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal resguardaba el edificio sede del Poder Legislativo. Durante los incidentes, la Gendarmería dejó inconsciente al diputado del FpV Matías Rodríguez de un golpe en la cabeza. En tanto, a la diputada Mayra Mendoza le tiraron gas pimienta en la cara y tuvo que ser asistida en un bar de las inmediaciones del Congreso. OTRA AMENAZA DE PARO DE LA CGT La cúpula de la CGT amenazó ayer con activar una medida de fuerza de 24 horas en caso de que el Gobierno intente hacer pasar mediante DNU la reforma previsional (el miércoles ya habían anunciado que si se aprobaba la iniciativa en la Cámara de Diputados, hoy viernes realizarían un paro general). Héctor Daer señaló que "sería lamentable que si la política y el Congreso les dijo que no a la reforma, se utilice el DNU".

VARIOS HERIDOS, DESTROZOS Y 26 DETENIDOS FUE EL SALDO DEL CHOQUE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CON LOS MANIFESTANTES QUE LLEGARON HASTA EL CONGRESO DE LA NACIÓN.





DIPUTADOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA INCREPANDO AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EMILIO MONZÓ, PARA QUE LEVANTE LA SESIÓN.





TRABAJADORES DE ANSES CAMPANA, AYER, ACOMPAÑANDO EL RECLAMO.

#Ahora En la UDAI Campana el Sindicato de trabajadores de Anses (SECASFPI) conducido por el "Toro" Ortega, se manifiesta en contra de la aprobación de una nueva Ley Previsional que se votaría hoy a las 14 hs. en la Cámara de Diputados de la Nación. pic.twitter.com/qZsaK8R2zm — Fernando Andrioli (@frandrioli) 14 de diciembre de 2017

Reforma previsional: con incidentes dentro y fuera del Congreso, se levantó la sesión

