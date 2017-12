La UOCRA Campana manifestó su repudio a la Reforma Previsional

"No quiero escuchar nunca más esa frase que dice "que se vayan todos". Quiero decirles a algunos colegas míos y algunos responsables en la política que todos tenemos que hacer algo para que los trabajadores y el pueblo no vuelva a gritar más esa frase", dijo Villareal. La UOCRA convocó a una conferencia de prensa para repudiar la Reforma Previsional que ayer se iba a votar en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero además, el Secretario General, Oscar Villareal, deslizó su desacuerdo con el paro que estaba programado para hoy y finalmente fue levantado. "Nos ponemos contentos tener esta noticia que hoy (por ayer) en estas condiciones no se haya podido tratar la reforma de esta ley. Esto sirve para que la cúpula gremial empiece a tener una estrategia. Si había que tomar una decisión la íbamos a tomar, pero la verdad era una medida que no la entendíamos mucho. Nosotros sí hubiéramos entendido el paro y la movilización en el día de la fecha", aseguró ayer en horas del mediodía. Sobre la Reforma Previsional propiamente dicha, comentó: "Desde la UOCRA Campana con los cuerpos orgánicos y con toda la comisión nuestro más enérgico repudio, nos hacemos solidarios con todos esos compañeros y entendemos que no lo están haciendo porque no se coincida políticamente con el oficialismo sino a quien le está cambiando la vida en esta reforma no les preguntan de qué camiseta política sos. A todos los compañeros jubilados, quien tenga una jubilación mínima, una jubilación no tan mínima, y especialmente los jubilados del presente. Nosotros creemos y sin miedo a equivocarnos que le están arruinando la totalidad de la vida a la gente joven". "Ojala que en el día de hoy, que le tocaba a todos los diputados ser responsables de que si esta ley salía o no salía le hayan servido las imágenes de ayer, comentarios, debates hayan reflexionado para entender que no se estaba apoyando a un gobernador x. Lo que se está haciendo o lo que se está por hacer si seguían adelante era perjudicar el presente y futuro de nuestros jubilados. Nosotros decimos perjudicar el presente e hipotecarle la vida a los del futuro. Ratificamos nuestro rechazo". También, reflexionando sobre la coyuntura política dijo: "No quiero escuchar nunca más esa frase que dice "que se vayan todos". Quiero decirles a algunos colegas míos y algunos responsables en la política que todos tenemos que hacer algo para que los trabajadores y el pueblo no vuelva a gritar más esa frase", y sobre el cierre de la conferencia señaló: "Hay que tener una actividad solidaria. En el Congreso Nacional es donde se tratan las leyes del pueblo. Es vergonzoso ver a nuestro Congreso".

La UOCRA Campana manifestó su repudio a la Reforma Previsional

