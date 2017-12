La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/dic/2017 La banda local "Su Amnesia" visitó la sala de ensayo de Los Auténticos Decadentes









Su Amnesia Es una banda de pop rock de nuestra ciudad que se formó en septiembre de 2013 y está integrada por Facundo Chake (guitarra), Santiago Mendoza (batería-coros), Leonardo Nahuel Domínguez (bajista) y Federico Sebastián Domínguez (cantante y guitarra). En las distintas redes sociales se los puede encontrar como @SuAmnesia Fue en el marco del programa #Potenciate impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El viernes pasado fue un día muy especial para los integrantes de la banda juvenil "Su Amnesia": visitaron la sala de ensayo de una banda histórica como "Los Auténticos Decadentes". La sala está ubicada en la zona de Parque Patricios, donde Gastón "El Francés" Bernadou, percusionista de la banda, los recibió en el marco del programa #Poténciate, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con esta nueva iniciativa se quiere impulsar a los jóvenes para que se conviertan en protagonista de su propio futuro haciendo lo que más les gusta. Federico Domínguez, voz del grupo local, contó cómo se enteró de la buena noticia: "Estaba muy dormido y me llegó una llamada a las seis de la mañana. Así me avisaron que teníamos la oportunidad de visitar su sala. De un segundo al otro me dijeron Los Auténticos Decadentes y no podía creer lo que me decían... menos a esa hora". "Los Decadentes" nacieron en 1986 y son dueños de clásicos del rock nacional y de canciones que no pueden faltar en ninguna fiesta que se precie de tal. "Aprendimos muchas cosas con Gastón. Es un tipo muy inteligente atento y sin humos de grandeza", contaron los jóvenes campanenses. Durante un largo rato, en una sala muy grande (alberga a los 12 músicos de Los Decadantes), Gastón recordó los momentos vividos con la banda en estos 30 años de carrera. Desde anécdotas hasta consejos. "Está muy bueno que estas cosas le pasen a gente como nosotros, somos jóvenes que en estos últimos cuatro años realizamos muchas cosas y aún tenemos miles de sueños por cumplir", señaló Leonardo Domínguez, bajista de Su Amnesia. SHOW CANCELADO. La joven banda local tenía previsto un show para el pasado martes 12 de diciembre en el reconocido The Roxy "La Viola Bar" d Palermo, pero por encontrarse en obra tuvieron que posponer la fecha para dentro de dos meses, ya comenzado el 2018. "Creemos que es lo mejor poder abrir el nuevo año, que es una nueva etapa, en un show junto a artistas tan conocidos de la música urbana como lo son Matías Carrica y la visita de Emanero, uno de los raperos más conocidos a nivel nacional", aseguró Chake. Las entradas pueden conseguirse en allaccess.com.ar o a través de WhatsApp al (011)5474-1868.

Federico y Leonardo, integrantes de su amnesia, junto a "el francés", de Los Auténticos Decadentes.



La banda local "Su Amnesia" visitó la sala de ensayo de Los Auténticos Decadentes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: