¿Que es la enuresis nocturna infantil?

P U B L I C



La causa más común suele ser un problema a la hora de despertar de un sueño profundo. Este trastorno se resuelve fácilmente siguiendo el tratamiento adecuado. No es recomendable despertar al niño en mitad de la noche para hacer pis. Debe aprender a detectar él solo la sensación de tener la vejiga llena. La enuresis nocturna infantil es la emisión incontrolada de orina durante el sueño en niños a partir de 5 años, conocida comúnmente con el nombre de incontinencia infantil. Afecta al 20 por ciento de los pequeños y tiene mayor incidencia en los niños que en las niñas. Tipos de enuresis nocturna Fundamentalmente, se dan dos tipos: la enuresis primaria, que se producen en niños a partir de 5 años que nunca han aprendido a controlar la micción; y la enuresis secundaria, que se da en niños que tras un período de control (superior a 6 meses), vuelven de nuevo a hacerse pis por la noche. ¿Cuándo y cómo deja un niño de hacerse pis? El control de esfínteres es un proceso que precisa de la maduración del Sistema Nervioso Central, y que depende del aprendizaje del niño. El primer momento de control de esfínteres ocurre en torno a los 15-18 meses. A esta edad, el niño no controla el pis, pero percibe la sensación de orinarse encima y lo comunica. Más tarde, a partir de los 18 meses, el niño puede anticipar la sensación de orina. Sobre los 2 años, el niño inicia el control, puesto que acude solo al baño o con ayuda de sus padres. Por lo general, el control completo de esfínteres se logra alrededor de los 3 - 4 años. Lo que los padres no deben hacer Los padres deben evitar lanzar reproches, burlas o castigos al niño. Tampoco deben poner pañales a su hijo. Esto impide que el niño se sienta mojado y se acomodará al problema y la enuresis se mantendrá por más tiempo. No levante a su hijo por la noche para hacer pis, ya que el momento en que el niño despierte no coincidirá con la sensación de vejiga llena por el niño. Será un esfuerzo inútil y no lograran que el niño aprenda el reflejo de la micción. No realice usted todas las labores cotidianas asociadas a limpiar la orina. Haga que el niño retire las sábanas mojadas y se cambie de ropa. Lo que los padres deben hacer A partir de los 5 ó 6 años de edad, si la enuresis persiste, tanto el niño como los padres lo perciben como un factor que repercute negativamente en la calidad de vida del pequeño. Muchos niños lo consideran como un fracaso personal y temen situaciones como quedarse a dormir fuera de casa y que los amigos se enteren de que todavía se hace pis en la cama. Sin embargo, la enuresis se soluciona en breve tiempo siguiendo el tratamiento adecuado. Por ello, se aconseja empezar cuanto antes con el tratamiento. Según el pediatra Eduardo Cruz de Puertollano (Ciudad Real) el pediatra, siempre descartará causas orgánicas y anatómicas de la enuresis nocturna. En esta línea afirma que la causa más frecuente es el sueño profundo con fallo en el mecanismo del despertar; una cuestión de inmadurez, que se resuelve espontáneamente con el tiempo. Pero, en caso de que el problema persista, se recomienda comenzar con las terapias. El Dr. Eduardo explica que las terapias más habituales son las de motivación, de entrenamiento -que consiste en cortar el chorro miccional en medio de la micción- y de restricción de líquidos desde la cena. Además, siempre con la supervisión previa de un médico, son útiles algún fármaco como la desmopresina.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



¿Que es la enuresis nocturna infantil?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: