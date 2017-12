P U B L I C



Se pone en marcha la 3ª fecha de la segunda fase. El Tricolor buscará una victoria clave en la lucha por el tercer puesto de la Zona C. Esta noche se pondrá en marcha la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes. Y será una jornada muy importante para Ciudad de Campana, que se presentará esta noche, desde las 21.30 horas, como visitante frente a Sportivo Pilar, equipo que asoma como su rival directo en la lucha por la tercera posición de la Zona C. Y esa lucha es clave, dado que le permitiría clasificarse al repechaje que definirá cuatro boletos para los Cuartos de Final (a esta instancia avanzan directamente los ganadores de cada zona, mientras los segundos y terceros se cruzan en una repesca para decidir los otros cuatro lugares). El conjunto dirigido por Fabián Timmis llega a este compromiso luego de una muy buena victoria frente a Regatas de San Nicolás y ahora buscará prolongar ese momento positivo con un triunfo vital para sus aspiraciones (luego, en el último partido del año, recibirá a Astillero Río Santiago el viernes 22). En caso de conseguirlo, será su tercera victoria sobre el Rojo de Pilar, al que ya superó en las dos ocasiones que se enfrentaron en la primera fase. Los resultados de la segunda fecha de esta segunda fase, las posiciones y la programación de esta tercera jornada es la siguiente: RESULTADOS 2ª FECHA ZONA A: Colón (Chivilcoy) 84-55 Atenas (La Plata); Independiente (Tandil) 91-66 Independiente (Zárate). Libre: Defensores (Villa Ramallo). ZONA B: Gimnasia (Pergamino) 91-74 Hogar Social (Berisso); Ciudad de Saladillo 70-68 Juventud Unida (Pergamino). Libre: Los Indios (Junín). ZONA C: Ciudad de Campana 89-69 Regatas (San Nicolás); Sportivo Pilar 106-102 Astillero Río Santiago (Ensenada). Libre: Sportivo Pilar. ZONA D: Somisa (San Nicolás) 82-87 Sarmiento (Coronel Suárez); Racing (Olavarría) 83-71 Unión y Progreso (Tandil). Libre: Estrella (Bahía Blanca) POSICIONES ZONA A: 1) Independiente (Tandil), 12 puntos; 2) Atenas (La Plata), 11 puntos, 3) Independiente (Zárate), 9,5 puntos; 4) Colón (Chivilcoy), 9 puntos; 5) Defensores (Villa Ramallo), 6,5 puntos. ZONA B: 1) Gimnasia (Pergamino), 13,5 puntos; 2) Los Indios (Junín), 10 puntos; 3) Ciudad de Saladillo 9,5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 9 puntos; 5) Hogar Social (Berisso), 6,5 puntos. ZONA C: 1) Regatas (San Nicolás), 12 puntos; 2) Defensores Unidos, 10,5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 10 puntos; 4) Sportivo Pilar, 9,5 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 8,5 puntos. ZONA D: 1) Sarmiento (Coronel Suárez), 12,5 puntos; 2) Racing (Olavarría), 10,5 puntos; 3) Somisa (San Nicolás), 10,5 puntos; 4) Estrella (Bahía Blanca), 10 puntos; 5) Unión y Progreso (Tandil), 7,5 puntos. PARTIDOS 3ª FECHA ZONA A: Atenas (La Plata) vs Independiente (Tandil); Defensores (Villa Ramallo) vs Colón (Chivilcoy). Libre: Independiente (Zárate). ZONA B: Juventud Unida (Cañuelas) vs Los Indios (Junín); Hogar Social vs Ciudad de Saladillo. Libre: Gimnasia (Pergamino). ZONA C: Sportivo Pilar vs Ciudad de Campana; Regatas (San Nicolás) vs Ciudad de Campana. Libre: Astillero Río Santiago. ZONA D: Sarmiento (Coronel Suárez) vs Estrella (Bahía Blanca); Unión y Progreso (Tandil) vs Somisa (San Nicolás). Libre: Racing (Olavarría).

RELEVO CLAVE. DESDE LA BANCA, EL BASE CAMILO CÁCERES ES UNA PIEZA IMPORTANTE DE LA ROTACIÓN DEL EQUIPO TRICOLOR, QUE ESTA NOCHE JUEGA EN PILAR.



Básquet:

Provincial de Clubes; Ciudad de Campana visita esta noche a Sportivo Pilar

