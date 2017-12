Alertan que uno de cada diez fármacos es falso o de baja calidad

Así lo indica un informe de la OMS sobre naciones en vías de desarrollo; en la región, advierten sobre los antibióticos Un informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, en países como la Argentina, uno de cada 10 medicamentos en el mercado es falsificado o de baja calidad, es decir, sin efecto terapéutico alguno. Eso se traduciría en unos 30.000 millones de dólares en costos para los sistemas sanitarios de los países en desarrollo de medianos y bajos ingresos. Esos productos alcanzan a todas las categorías de medicamentos: desde antibióticos y vacunas hasta terapias oncológicas, cardíacas, psiquiátricas, anestésicas o para la malaria, la diabetes o los tratamientos de fertilidad asistida, de acuerdo con las denuncias de más de un centenar de países al sistema de vigilancia de la OMS en los últimos cuatro años. En América latina, los productos falsificados o de baja calidad -autorizados, pero que no cumplen con la especificaciones- más comunes son antibióticos, vacunas, anticonceptivos y el misoprostol, un producto que se usa para inducir el aborto. Un fármaco queda fuera de las especificaciones cuando hubo un error en la producción, se degradó durante el transporte o el almacenamiento o se venció. En 2013, la OMS lanzó el Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo de Medicamentos Fuera de Especificación y Falsificados (GSMS, por su nombre en inglés), al que los países miembros y ONG humanitarias informan incidentes. Desde entonces, se investigaron 1500 denuncias que demuestran cada vez más cómo un producto puede recorrer una ruta internacional, entre países desarrollados y en desarrollo, para llegar a distintos mercados sin controles adecuados. "No hay demasiados informes de incidentes de la Argentina. Aun así, el país reconoce que es algo para lo que hay que prepararse y trabaja con la OMS en este problema", explicó Deats a LA NACION. "De los 1500 informes que recibió el GSMS, "apenas llegan a un dígito", sin más precisiones sobre las denuncias de la Anmat. El año pasado, la OMS lanzó un alerta sobre vacunas para la meningitis. En la caja del producto figuraba que el producto se había producido en una planta de Brasil. La investigación indicó que ese laboratorio no había elaborado esas vacunas y aún se desconoce si los falsificadores estaban en América latina o en otra parte del mundo. En septiembre de 2013, 44 chicos quedaron internados en un hospital de Paraguay. Todos tenían problemas para respirar. Los primeros síntomas coincidían con los de un resfrío común y, en todos los casos, los padres habían usado un jarabe para la tos de producción local. El equipo del GSMS de la OMS reconoció la similitud del brote con otro en Paquistán, en 2012-2013, que provocó 66 muertes. Se descubrió que la droga provenía, en ambos casos, del mismo productor de la India y pertenecía al mismo lote. Pero esto es, de acuerdo con la OMS, una pequeña fracción del problema y muchos casos no se informan. "Estos productos son difíciles de identificar y rara vez se sospecha que el deterioro de un paciente es por un medicamento fuera de especificaciones o falsificado, sino que se atribuye a la enfermedad", afirman los autores de un segundo informe, que también se presentó ayer, sobre el impacto socioeconómico y en salud pública de esos productos. En este caso, se revisaron 100 estudios publicados sobre la calidad de los medicamentos de 88 países de ingresos medios y bajos. Se analizaron 48.000 muestras de antibióticos y terapias para la malaria. "Muchos de estos productos, como los antibióticos, son vitales para la supervivencia y el bienestar de las personas", apuntó Mariângela Simão, directora general adjunta de la OMS para Acceso a Medicinas y Vacunas. "Las medicinas de baja calidad o falsificadas no sólo tienen un efecto trágico en los pacientes y sus familias, sino que también son una amenaza para la resistencia a los antimicrobiales, lo que aumenta la cantidad de medicamentos que pierden su poder para tratar las enfermedades." Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, este escenario es "inaceptable". A través de un comunicado sobre los resultados de ambos informes, indicó: "Hay que imaginar a una madre que deja de comprar comida o de atender otras necesidades básicas para poder pagar el tratamiento de su hijo, sin saber que los medicamentos son de baja calidad o falsificados, y, entonces, su hijo muere. Esto es inaceptable. Los países acordaron medidas globales para evitarlo y es momento de que las pongan en práctica". Fabiola Czubaj La Nación



Alertan que uno de cada diez fármacos es falso o de baja calidad

