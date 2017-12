Ganaba por ocho a cuatro minutos del cierre, pero se quedó sin gol en ofensiva y Sportivo Pilar se lo dio vuelta y lo ganó 65-62. Por la tercera fecha de la Zona C de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana cayó anoche 65-62 como visitante frente a Sportivo Pilar. De esta manera, el equipo dirigido por Fabián Timmis no pudo mantenerse por la senda positiva luego del triunfo que había conseguido como local frente a Regatas de San Nicolás. Además ésta es una derrota muy dolorosa para el CCC, dado que el Rojo de Pilar es rival directo en la lucha por la tercera posición (último lugar de clasificación al repechaje). El encuentro, disputado en el gimnasio conocido como "La Caldera", tuvo al Tricolor como claro dominador en el primer cuarto, cuando logró controlar la ofensiva de Sportivo y, a través de un goleo repartido, pudo tomar 13 puntos de ventaja (21-8) a pesar de la ausencia de Lautaro Toranzo, uno de sus jugadores más regulares de la temporada. En el segundo período descontó el local, aunque el CCC mantuvo el dominio del tanteador. Mientras que el tercero fue palo a palo para llegar al último cuarto con ventaja de nueve puntos para Ciudad (53-44). Y parecía que el elenco campanense iba a poder manejar las acciones desde esa diferencia, pero en los últimos cuatro minutos se quedó y el Rojo lo aprovechó. Del 58-50 a favor del Tricolor, el tablero pasó al 58 iguales y luego a 63-59 para Sportivo, que le sacó rédito a pérdidas y a la baja efectividad del CCC desde la línea de libres. En el cierre, un triple de Matías Nieto le devolvió esperanza, pero el "Chavo" Luis Díaz no falló desde la línea y el intento triple de Ciudad para forzar un suplementario no fue eficaz. El próximo compromiso del equipo dirigido por Fabián Timmis será el viernes 22, cuando reciba la visita de Astillero Río Santiago de Ensenada en este certamen en el que prácticamente no le queda margen de error. SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO PILAR (65): Juan Pablo Cáceres (0), Francisco Ruiz (11), Federico Michelini (20), Leandro Hansenauer (8) y Sebastián Mena (11) (FI) Alejo Fioretto (6), Lautaro Scheffer (2), Luis Díaz (7) y Gonzalo Michelini (0). DT: Sebastián Silva. CIUDAD DE CAMPANA (62): Damián Iglesias (0), Camilo Cáceres (12), Francisco Santini (12), Matías Nieto (10) y Mauro Corvalán (16) (FI) Eliseo Iglesias (3), Matías Aranda (5) y Emanuel Sayal (4). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 8-21 / 16-12 (24-33) / 20-20 (44-53) / 21-12 (65-62). JUECES: Ezequiel Valente y Ariel Barbich. GIMNASIO: Sportivo Pilar.

GOLEADOR TRICOLOR. EL PIVOT MAURO CORVALÁN SUMÓ 16 PUNTOS (FOTO ARCHIVO).



Básquet:

A Ciudad se le escapó la victoria en en el final

