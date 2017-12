"Huevo" renunció en Lomas de Zamora y asumiría en Arsenal. En tanto, en Caballito y Corrientes confirmaron nuevos conductores, mientras San Martín de Tucumán está a la búsqueda. Ya son diez los equipos que cambiaron DT en apenas 12 fechas. El campeonato del Nacional B entró en receso hasta febrero próximo. Sin embargo, la palabra descanso no existe en el fútbol argentino. Y así, la segunda categoría del fútbol argentino sigue ofreciendo noticias importantes, especialmente en lo relacionado a los entrenadores de muchos equipos. La última fue la renuncia indeclinable que presentó Sergio Rondina en Los Andes. "Huevo" lo anunció vía Twitter el miércoles por la noche, sorprendiendo a muchos, porque si bien la campaña del Milrayitas era irregular, no se esperaba ese desenlace. Y todo se trasladó de Lomas de Zamora a Sarandí, porque las noticias indican que Rondina ya tendría todo acordado para regresar a Arsenal (donde estuvo 11 meses durante 2016), que se quedó sin DT tras la salida de Humberto Grondona. De esta manera, Los Andes quedó ahora a la búsqueda de un nuevo entrenador, mismo proceso que atraviesa San Martín de Tucumán, que despidió a Diego Cagna, quien ya asumió en Atlético Bucaramanga de Colombia. Nombres como los de Walter Coyette (renunció recientemente en Chacarita) y Aníbal Biggeri (ex Los Andes y Chacarita) son algunos de los que suenan en la danza. Mientras tanto, otros dos equipos confirmaron nuevos entrenadores. Ferro Carril Oeste, de pobre campaña (apenas 7 puntos), despidió a Fabio Radaelli y ya confirmó su reemplazante: el uruguayo Alejandro Orfila, quien llegará a Caballito luego de realizar un gran trabajo en Comunicaciones. En tanto, en Boca Unidos llegó Carlos Mayor, quien será el tercer DT del elenco correntino en el actual campeonato luego de los ciclos de Christian Bassedas y Víctor Genes. El desconcierto en el Aurirrojo es mayúsculo: se reforzó con jugadores de la talla de Hilario Navarro, Mario Bolatti y Pablo Vegetti, pero apenas cosechó 7 puntos y está en zona de descenso directo. Otros seis equipos de este Nacional B también cambiaron su entrenador inicial: en Sarmiento, Iván Delfino reemplazó a Fernando Quiroz; en Quilmes, Mario Sciaqua sucedió a Lucas Nardi; en Instituto, Darío Franco llegó en lugar de Gabriel Gómez; en Aldosivi, Gustavo Álvarez reemplazó a Walter Perazo; en Independiente Rivadavia de Mendoza, Pablo De Muner sucedió a José "Pepe" Romero; y Estudiantes de San Luis, Gerardo Gómez ocupó el lugar de Omar Asad. Mientras tanto, la continuidad de otros entrenadores es muy cuestionada por sus simpatizantes, como el caso de Facundo Argüello, quien no ha podido encontrar regularidad en el banco de Nueva Chicago. All Boys, clásico rival del elenco de Mataderos, tampoco atraviesa un buen presente, ni institucional ni deportivo. Por eso, a nadie le sorprendería en un futuro cercano la salida de Ignacio González. Sí: una danza de nombres demasiada amplia para un campeonato que apenas disputó 12 fechas. Está claro que al ser un torneo corto, de solo 24 jornadas, las urgencias son mayores, pero tampoco alcanzan para justificar todos los casos. La contracara a esta situación se puede encontrar en Adrogué, donde Pablo Vicó es el director técnico de Brown desde el año 2009. Luego de haber llegado al club como sereno, ser el encargado de las canchas de tenis y recién después empezar a entrenar en el fútbol infantil, el "Bigotón" tuvo su oportunidad en Primera y no la desaprovechó: lleva ocho años en el cargo, en los que consiguió dos ascensos al Nacional B y sufrió un descenso a la Primera B Metropolitana.

RENUNCIA INDECLINABLE. RONDINA HABÍA LLEGADO A LOS ANDES PARA ESTE CAMPEONATO Y PARA FORMAR EL PLANTEL SE LLEVÓ A VARIOS EX VILLA DÁLMINE COMO EZEQUIEL CÉRICA, GABRIEL SANABRIA, MATÍAS VALDEZ Y NICOLÁS ÁLVAREZ. VILLA DÁLMINE TUVO CINCO TÉCNICOS EN TRES AÑOS El Violeta logró cinco años de mucha estabilidad con Walter Otta y Sergio Rondina. Sin embargo, de 2016 a esta parte le ha costado. Desde que Villa Dálmine regresó al Nacional B ha tenido cinco entrenadores al frente del primer equipo, un proceso diferente al que venía gestando el club después de dos ciclos exitosos y de mucha estabilidad: el de Walter Otta (desde septiembre de 2010 a diciembre de 2013, ascenso a Primera B incluido) y el de Sergio Rondina (desde diciembre de 2013 a diciembre de 2015). Pero tras el ascenso logrado a finales de 2014, "Huevo" dirigió todo el 2015 y luego de una gran campaña (6º puesto), decidió dejar la institución. Su reemplazante fue Jorge Vivaldo, quien no hizo pie en el arranque del Transición 2016 (sin victorias en siete partidos) y debió abandonar el cargo que asumió Walter Marchesi, primero como interino y luego como DT confirmado. Marchesi recuperó al Violeta en el Torneo de Transición y lo llevó del fondo de la tabla al quinto puesto, con 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 14 partidos. Esa gran rancha prosiguió en el inicio del campeonato 2016/17 (cinco victorias y un empate en las primeras seis fechas), pero a partir de ese momento el equipo se desinfló (apenas un triunfo en los siguientes 13 encuentros) y, en diciembre, Marchesi dejó el primer equipo y regresó a su cargo de Coordinador de las Divisiones Juveniles. Su sucesor fue su otrora ayudante de campo, Facundo Argüello, quien no pudo encontrarle la vuelta y apenas duró siete fechas (1-2-4), despidiéndose tras una elocuente derrota 3-2 ante Nueva Chicago (el Violeta ganaba 2-0 y jugaba con un hombre más). Finalmente, en abril pasado asumió Felipe De la Riva, quien logró encauzar a un equipo que se encontraba a la deriva para no sufrir tanto con los promedios y, después, rearmó casi por completo el plantel para afrontar el actual campeonato del Nacional B que lo tiene a Villa Dálmine en la segunda posición, a solo un punto del líder Atlético Rafaela. ESTADÍSTICAS POR DT EN EL NACIONAL B Sergio Rondina (2015): Dirigió 42 partidos. Ganó 15, empató 15 y perdió 12. Obtuvo 60 de 126 puntos posibles (48% de efectividad). Jorge Vivaldo (2016): Dirigió 7 partidos, sin victorias (tres empates y cuatro derrotas). Obtuvo 3 puntos sobre 21 posibles (14% de efectividad). Walter Marchesi (2016): Dirigió 33 partidos entre el Transición 2016 y la primera rueda del campeonato 2016/17. Logró 15 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Así obtuvo 54 puntos sobre 99 posibles (54% de efectividad). Facundo Argüello (2017): Dirigió 7 partidos. Ganó 1, empató 2 y perdió 4, logrando 5 puntos sobre 21 posibles (24% de efectividad). De la Riva (2017): En 28 partidos, logró 11 triunfos, 6 empates y 11 derrotas. Así cosechó 39 puntos sobre 84 posibles (46% de efectividad).

GRAN PRESENTE. DESPUÉS DE TOMAR UN EQUIPO A LA DERIVA EN ABRIL PASADO, DE LA RIVA REARMÓ EL PLANTEL Y ESTÁ REALIZANDO UNA BRILLANTE CAMPAÑA.

Nacional B:

Mucho movimiento de entrenadores

Rondina dejó los Andes, Orfilla llegó a Ferro y Mayor, a Boca Unidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: