NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Mucho movimiento de entrenadores

Rondina dejó los Andes, Orfilla llegó a Ferro y Mayor, a Boca Unidos El Violeta logró cinco años de mucha estabilidad con Walter Otta y Sergio Rondina. Sin embargo, de 2016 a esta parte le ha costado. Desde que Villa Dálmine regresó al Nacional B ha tenido cinco entrenadores al frente del primer equipo, un proceso diferente al que venía gestando el club después de dos ciclos exitosos y de mucha estabilidad: el de Walter Otta (desde septiembre de 2010 a diciembre de 2013, ascenso a Primera B incluido) y el de Sergio Rondina (desde diciembre de 2013 a diciembre de 2015). Pero tras el ascenso logrado a finales de 2014, "Huevo" dirigió todo el 2015 y luego de una gran campaña (6º puesto), decidió dejar la institución. Su reemplazante fue Jorge Vivaldo, quien no hizo pie en el arranque del Transición 2016 (sin victorias en siete partidos) y debió abandonar el cargo que asumió Walter Marchesi, primero como interino y luego como DT confirmado. Marchesi recuperó al Violeta en el Torneo de Transición y lo llevó del fondo de la tabla al quinto puesto, con 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 14 partidos. Esa gran rancha prosiguió en el inicio del campeonato 2016/17 (cinco victorias y un empate en las primeras seis fechas), pero a partir de ese momento el equipo se desinfló (apenas un triunfo en los siguientes 13 encuentros) y, en diciembre, Marchesi dejó el primer equipo y regresó a su cargo de Coordinador de las Divisiones Juveniles. Su sucesor fue su otrora ayudante de campo, Facundo Argüello, quien no pudo encontrarle la vuelta y apenas duró siete fechas (1-2-4), despidiéndose tras una elocuente derrota 3-2 ante Nueva Chicago (el Violeta ganaba 2-0 y jugaba con un hombre más). Finalmente, en abril pasado asumió Felipe De la Riva, quien logró encauzar a un equipo que se encontraba a la deriva para no sufrir tanto con los promedios y, después, rearmó casi por completo el plantel para afrontar el actual campeonato del Nacional B que lo tiene a Villa Dálmine en la segunda posición, a solo un punto del líder Atlético Rafaela. ESTADÍSTICAS POR DT EN EL NACIONAL B Sergio Rondina (2015): Dirigió 42 partidos. Ganó 15, empató 15 y perdió 12. Obtuvo 60 de 126 puntos posibles (48% de efectividad). Jorge Vivaldo (2016): Dirigió 7 partidos, sin victorias (tres empates y cuatro derrotas). Obtuvo 3 puntos sobre 21 posibles (14% de efectividad). Walter Marchesi (2016): Dirigió 33 partidos entre el Transición 2016 y la primera rueda del campeonato 2016/17. Logró 15 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Así obtuvo 54 puntos sobre 99 posibles (54% de efectividad). Facundo Argüello (2017): Dirigió 7 partidos. Ganó 1, empató 2 y perdió 4, logrando 5 puntos sobre 21 posibles (24% de efectividad). De la Riva (2017): En 28 partidos, logró 11 triunfos, 6 empates y 11 derrotas. Así cosechó 39 puntos sobre 84 posibles (46% de efectividad).

GRAN PRESENTE. DESPUÉS DE TOMAR UN EQUIPO A LA DERIVA EN ABRIL PASADO, DE LA RIVA REARMÓ EL PLANTEL Y ESTÁ REALIZANDO UNA BRILLANTE CAMPAÑA.



Villa Dálmine tuvo cinco técnicos en tres años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: