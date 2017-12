La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Pichón de estrella

¿Un Messi de la Danza Clásica en Campana?









EL ISATC El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) fue creado con tal denominación en 1960. Actualmente, contiene las carreras de Danza, Canto, Academia Orquestal, Dirección escénica de ópera, Preparación musical de ópera y Caracterización. Su objetivo es mantener la tradición y abrir ventanas a la actualidad, para conformar un norte académico coincidente con el norte artístico del Teatro Colón. La carrera de Danza se desarrolla en dos ciclos de cuatro años, más uno de perfeccionamiento y tiene como objeto formar artistas que integrarán las producciones de ballet del Colón. Como parte de su formación, los alumnos asisten a clases magistrales, a ensayos y los más adelantados participan en funciones en la sala principal del Colón y en múltiples teatros del país.

JUNTO A SUS HERMANAS EMMA, LUCILA Y LOURDES, Y LA PROFESORA LILIANA CORIO, LUEGO DE UNA GALA, AÑOS ATRÁS.

Jeremías Zanabria obtuvo calificación perfecta en los tres exámenes que rindió para ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. "La danza clásica es una disciplina más dura aún que el fútbol de alta competencia", explica la Prof. Liliana Corio. Tiene 11 años, vive en el barrio La Esperanza y estudia en el Santo Tomás. Se llama Jeremías Zanabria y sus padres lo llevaron engañado a rendir el ingreso a la academia de baile del teatro Colón. Jeremías no sólo rindió, sino que obtuvo calificación perfecta. Es uno de los 13 seleccionados entre más de 120 postulantes a ingresar en el ciclo 2018. Algunos iban por su segundo o tercer intento. La historia del "engaño" tiene que ver la intención de su madre, Corina, de sacarle presión a su hijo: "No sólo no se preparó para el examen. Ni siquiera estaba bailando, porque las clases terminaron hace un tiempo. Con su padre, pensamos que lo mejor era que él no supiera nada. Si tenía que ser, iba a ser…" y fue. Jeremías llegó a Buenos Aires pensando que iba a ser examinado por un médico. Ya sobre el primer examen propiamente dicho, sus padres le dijeron la verdad: "Disfrutálo y pasála bien", fue el único consejo. Y Jere disfrutó el Físico, luego el Técnico, y finalmente el Audio Rítmico. "Creo que me ayudó mucho que mis hermanas también bailan y de tanto verlas practicar, me sé las partes de ellas además de las mías. Entonces, durante el Audio Rítmico, sabía lo que tenía que hacer", dice el joven bailarín quien tira un impecable "Grand Jeté" como quien se toma un vaso de agua y explica que el Kung Fu, disciplina que practica hace dos años, también le sumó en términos de equilibrio, enfoque y concentración. Dicho sea de paso, también se destacó rápidamente por la calidad y precisión de sus patadas. HASTA QUE DUELA. A cargo de la academia "Giselle", la profesora Liliana Corio cuenta que es el tercero de sus alumnos que es admitido en el Colón. Las dos anteriores fueron dos nenas. "Todo lo que ha logrado Jeremías en la danza fue con pasión, y mucho esfuerzo. Jere es re cumplidor, no falta nunca, y todo lo que hace se lo ganó con trabajo y elongación: no es un nene que sea laxo totalmente, que tenga unas posiciones altísimas, o una rotación brutal. Pero la danza es así: lo que no se hereda naturalmente porque Dios te lo da, se logra todo con trabajo, transpirando la camiseta a full… La danza clásica es una disciplina más dura aún que el fútbol de alta competencia", explica Corio quien tiene fama de muy exigente y lo recibió en su academia a razón de 1 hora y media, tres veces por semana. Jere llegó a la academia de la calle Las Heras cuando tenía sólo 6 años, casi por casualidad. Su tía llevaba a su prima "a danza". Y su madre, buscándole una actividad a sus hermanas, hizo lo mismo. Jere se empezó a quedar porque quería ver a sus hermanas bailar, y también quiso probar. A los dos meses tenía su primer papel como "Príncipe del mar" en un cuadro inspirado en "La Sirenita", donde bailó junto a sus tres hermanas en el teatro Coliseo de Zárate. "No le tengo miedo al escenario, todo lo contrario", dice Jere. No hacía falta aclararlo.

DE CAMPANA AL COLÓN. JERE ES UNO DE LOS 13 SELECCIONADOS ENTRE MÁS DE 120 POSTULANTES.





PICHÓN DE ESTRELLA: UN “PIQUÉ ARABESQUE" EN EL COLISEO DE ZÁRATE.

Pichón de estrella

¿Un Messi de la Danza Clásica en Campana?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: