Claudio Valerio presentó su libro "Asado de Tira"

La obra es resultado de una investigación que inició para comprobar si el tradicional corte es originario de nuestra ciudad. "La tira de asado se fraccionó aquí debido a que los ingleses sólo exportaban los cuartos traseros y delanteros", explicó. "Un buen asado se añora, se desea, se proyecta como una fiesta. Es una ceremonia que convoca a la familia y amigos. Ningún asado es igual al otro; todos constituyen la marca registrada de quien lo realiza y de quienes participan". Con esa sola frase que cita en su libro, Claudio Valerio (61) explica gran parte de la idea que intentó plasmar a lo largo de 248 páginas. Sin embargo, "Asado de Tira" es el resultado de una investigación que nació de un dato que no fue menor para este ingeniero que vive hace 22 años en Campana: que el tradicional corte, infaltable en cualquier asado que se precie de tal, sería originario de nuestra ciudad. Valerio explica que descubrió que el primer frigorífico de Sudamérica (The River Plate Fresh Meat Co) se instaló en Campana en 1882 y que si bien el asado es originario de la época de los jesuitas, el famoso corte "asado de tira" se habría degustado por primera vez en nuestra ciudad. "La tira de asado se fraccionó aquí debido a que los ingleses sólo exportaban los cuartos traseros y delanteros. Por ende, los costillares eran desechados", explica Valerio. "En su momento, los gauchos que trabajaban en los frigoríficos, muy inteligentes ellos, aprovecharon ese corte y así se creó el asado de tira", remarca sobre lo que podría ser un hito culinario e histórico para el distrito. "Los hermanos Luis y Eduardo Costa innovaron en la alimentación del ganado para obtener una mejor carne. Además fueron ellos y Justa Lima de Atucha quienes donaron lo necesario para que se realizase el primer envío a Europa de carne vacuna en barcos con cámaras frigoríficas. Fue la mayor matanza de animales", cuenta sobre parte de la investigación que llevó adelante. Con este dato, Valerio apunta ahora a que Campana sea declarada Capital Nacional del Asado de Tira. Cuenta que ya tuvo el aval del ex Diputado Alberto Aseff y también de la diputada Sandra París. "Son proyectos que están pero no han ido evolucionando porque quizás no era el momento. Ojalá que los ediles descubran o se den cuenta de la importancia que representaría para la ciudad ya que se pueden hacer muchos circuitos gastronómicos a partir de esto", resalta. Valerio es ingeniero y especialista en docencia universitaria, además es Consultor en Oleohidráulica. "Asado de Tira" es su primera obra literaria y detalla cuestiones históricas del asado, su parte cultural y el lugar que ocupa en la idiosincrasia argentina. Valerio asegura que terminar el libro, que cuenta con imágenes históricas en blanco y negro, pero también con otras a colar, fue una "odisea". Siempre quedan temas en el tintero para futuras publicaciones. El acto de comer es un acto de supervivencia. Pero con los años se ha transformado también en un hecho cultural y social. Y en ese sentido, el asado es referente en nuestro país: "El asado inconscientemente lo tenemos incorporado en el ser argentino. El asado en Argentina es considerado un ritual, en donde los anfitriones invitan a las personas a comer, pero primero a hacer una previa para conversar e interactuar y eso quizás duré más tiempo que la ingesta misma del asado", señala el autor. Claudio se define como un asador normal y asegura que tiene sus métodos. "Igualmente, hay gente que sabe hacerlo mucho mejor que yo. Mi libro no está orientado a decir cómo se hace un asado", aclara. Para darle todavía mayor anclaje local, el libro tiene un capítulo con opiniones de referentes gastronómicos de la ciudad como Pedro Picciau, Sergio Moyano y "Mona" Martínez. La obra, de la editorial Yammal Contenidos, se puede conseguir en el Restaurant Italpast, en Parrilla Don Antonio y en la Librería Byblos.

