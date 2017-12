La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Chequeo de piel: 30% de los controlados en Swiss Medical tienen lunares sospechosos









RECOMENDACIONES - Cuidado con el sol - Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 - Evitar las camas solares - Usar cremas con factor de protección mayor a 30. Aplicar media hora antes de exponerse y renovar cada 2 horas. No sólo en la playa, también al realizar deportes. - Rostro, cuello, orejas y escote proteger durante todo el año - Los menores de 1 año deben estar a la sombra. A partir de los 6 meses pueden usar protectores solares. Así lo reveló la Dra María Cecilia Laporta, luego de la jornada gratuita que se brindó en el centro médico privado de Colón y De Dominicis. Fueron 204 los vecinos que el martes pasado se acercaron hasta el Swiss Medical Center de Colón y De Dominicis para realizarse un chequeo gratuito de piel. La actividad, a cargo de la Dra. María Cecilia Laporta quien en diálogo con La Auténtica Defensa, alertó: "Aproximadamente el 30% de las personas que fueron examinadas tienen lesiones sospechosas o directamente malignas, a quienes derivé para un diagnóstico de certeza: léase biopsia". Otro dato que le llamó la atención a la dermatóloga fue encontrarse con una gran cantidad de pacientes mayores de 50 años que hacían el control por primera vez. "Lo importante es prevenir, y por ende, detectar cualquier lesión lo antes posible. Lo ideal sería controlarse la piel una vez por año". Laporta también explicó que los lunares y manchas en la piel generalmente aparecen en los primeros años de vida o durante la niñez, y que cualquier elemento detectado fuera de esa ventana de tiempo es sospechoso o potencialmente peligroso. "No es normal que a una persona le salga un lunar de adulto. No hay que descuidarse: el 80% de los melanomas aparece sobre piel sana, y el cáncer de piel es el más frecuente de todos". Sobre la jornada de control gratuito propiamente dicha, la profesional agregó: "La verdad es que no esperábamos tanta gente, lo cual fue todo un desafío que nos sorprendió gratamente. Lo manejamos con dos consultorios simultáneos y un equipo de asistentes, pero lo pudimos manejar. En el momento pico tuvimos una espera de 40 minutos, pero no hubo quejas en ese sentido". Los más de 200 controles visuales realizados por Laporta los hizo merced a un aparato relativamente nuevo: un dermatoscopio de mano, una especie de lupa portátil que emite una luz especial y permite detectar lesiones pigmentadas y no pigmentadas. Luego, de ser detectada alguna lesión, la documentaba con una fotografía tomada desde un celular con una óptica adaptada y una APP desarrollada para la especialidad médica. "No sé todavía cuando, pero es muy posible que pronto hagamos otra campaña de prevención similiar", finalizó la profesional.

CON UNA APP ESPECIAL LAPORTA DOCUMENTÓ LAS LESIONES ENCONTRADAS Y DERIVÓ UN 30% DE PACIENTES PARA UN DIAGNÓSTICO DE CERTEZA. SOBRE EL ESCRITORIO, UN DERMATOSCOPIO DE MANO.



