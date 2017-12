La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Choque en cadena sobre el puente de Av. Rivadavia







Involucró a tres autos. Dos mujeres sufrieron diferentes traumatismos y debieron ser asistidas y derivadas al Hospital. Ayer se registró un nuevo choque en cadena en nuestra ciudad. Mientras el viernes había ocurrido uno den Av. Varela y Av. Ameghino, frente al Parque Urbano, en el mediodía de este sábado, sucedió otro en el puente de avenida Rivadavia. Y también involucró a tres autos. En esta oportunidad, los vehículos que participaron del accidente fueron un Peugeot 505, un Volkswagen Up y un Fiat Siena que cerraban la larga fila que se había formado desde el semáforo de ingreso al barrio Villanueva. Producto del impacto inicial, dos mujeres que viajaban en el VW Up sufrieron diferentes traumatismos y debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios en el Móvil 43. Como consecuencia del accidente y el trabajo de los servidores públicos, el tránsito se congestionó notablemente en una zona de la ciudad que también padece a diario inconvenientes en la normal circulación vehicular.

UN PEUGEOT 505, UN VOLKSWAGEN UP Y UN FIAT SIENA SE VIERON INVOLUCRADOS EN ESTE TRIPLE ACCIDENTE OCURRIDO AYER AL MEDIODÍA.





PERSONAL DE BOMBEROS TRASLADÓ A LAS DOS OCUPANTES DEL VW UP.

#Ahora choque en cadena en Av. Rivadavia altura Gavazzi, por larga fila de vehículos desde el semáforo de Chacabuco y cruce de Colectora Sur, Fiat Siena VW Up! y Peugeot 505, dos mujeres del VW con traumatismos trasladadas por Bomberos móvil 43 al hospital pic.twitter.com/jkgo8BnegE — (@dantrila) 16 de diciembre de 2017

