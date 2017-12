La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Oficina de Empleo Municipal: seleccionarán guardias de seguridad







Una importante empresa de la zona solicita personas de sexo masculino de 25 a 55 años. Los aspirantes deberán presentarse con CV este lunes y martes de 9 a 13 en la esquina de San Martín y boulevard Dellepiane. La Oficina de Empleo Municipal –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- seleccionará guardias de seguridad para una importante empresa de la zona. La búsqueda laboral está dirigida hacia personal del sexo masculino de entre 25 y 55 años. Se solicita además no tener tatuajes visibles (brazos, antebrazos y cuello). Asimismo se informa que si bien no es necesario contar con el secundario completo, tendrán prioridad aquellos que hayan realizado el curso de seguridad en el marco de la ley 12.297. Los interesados a cubrir estos puestos laborales deberán presentarse este lunes y martes de 9 a 13, con CV en mano en la Oficina de Empleo Municipal, ubicada en San Martín 415, esquina boulevard Calixto Dellepiane (ex Lavalle).

IMAGEN ILUSTRATIVA.



