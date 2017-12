La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 El problema de Cambiemos es político

Al finalizar las últimas elecciones, escribí en esta columna que "Cambiemos" se había impuesto como marca. Esto es que, casi sin hacer política o sin hablar de política, los liderados por Mauricio Macri lograron un triunfo arrollador pintándose todo el mapa de amarillo. Poseen un gran aliado que son los medios de comunicación, y casi sin escuchar al político que votaste te lo han sabido vender como bueno. Esta situación derivó en que ganaran en todos lados, no importando los nombres que figuraban en las listas lograron un apoyo masivo. El caso más paradigmático fue el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal salió a hacer campaña, mientras que al primer candidato de la lista casi no se le conoce la voz. Cada vez que Estaban Bullrich abría la boca piantaba votos a lo pavote. Y ganó. Por eso, me saco el sombrero ante tal trabajo de marketing. Pero eso es para un rato. Después hay que gobernar. Y por sobre todo, no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Ante las reformas que el gobierno quiere imponer no queda otra que dar argumentos o un poquito la cara y es ahí donde nos damos rápidamente cuenta que este gobierno "apolítico" hace agua. El neoliberalismo comete siempre los mismos errores básicos y tropieza con las mismas piedras. Da la sensación que cerraron el libro aquel 20 de diciembre de 2001 para abrirlo ahora y continuar desde la misma página en que lo dejaron. Deben entender algún día que "la economía (a secas), jamás puede prevalecer sobre la política". Con una planilla Excel no vas llegar a ningún lado. Otra cosa muy distinta es "La economía política". ¿Cómo puede ser posible que corriendo el 2017, se originen leyes para favorecer a unos pocos en desmedro de las mayorías? No necesariamente el gasto público es la única variable a ajustar. Por ejemplo en Dinamarca el 55% de su PBI se destina al gasto público, en tanto que en Sudan (unos de los países más pobres del mundo) solo el 8%. Dinamarca es primer mundo y Sudan no. Esto demuestra que no es un tema técnico. Sino PO-LI-TI-CO las decisiones en materia de "política económica" se deben tomar desde una mirada social, ética, moral, estratégica, histórica hasta antropológica te diría, no solo técnica. El problema de "Cambiemos" es político, no es económico. El economista (Hoy Dujovne, antes Cavallo) hace lo que le piden, ofrece la formulita que aprendió en el aula, para que los números cierren rápidamente. No es su función mirar mas allá o posibles repercusiones, como es el caso de la reforma previsional. Pero como dijimos antes "Cambiemos" no hace política, es un gran producto de marketing. Este vacío político inexorablemente lo reemplazan con dos herramientas claras: Palos para la gente y persuadir traidores ($$$$) dentro de la oposición. Ambas funcionan bien aceitadas. ¿Te acordás de la Ley Banelco en la presidencia de De La Rúa? El Ministro de Trabajo Triaca tiene razón. El inicio de las exposiciones en comisión fue muy claro diciendo: "Hay voces que ya estamos escuchando, que todavía no entienden que ganamos las elecciones hace unos meses". Genial: eso les da la caja para "persuadir" y los patrulleros. Ergo, Mauricio Macri y su banda de "Chief Executive Officers" ganaron las elecciones y como frutilla del enchastre van a hacer lo que consideren que hay que hacer, punto. Tampoco te comas el verso del "bono limosna" por única vez de $600/$700 para los que cobran menos de $10.000. Hoy son 17 millones de argentinos afectados en forma directa entre jubilados, pensionados, AUH y discapacitados que perderán mucho más que esta migaja. En lo personal, si bien estimo que esta Ley va a salir si o si, mañana lunes 18 de Diciembre a las 12:30 volveré a la Plaza de los Dos Congresos. Pasa que como dice Patricio Rey en su tema, Nuestro amo juega al esclavo: "Violencia es mentir"

