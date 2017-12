La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Si este lunes se aprueba la reforma previsional, la CGT anunció que lanzará un paro general







Lo advirtió Carlos Acuña, uno de los integrantes del Triunvirato que conduce la Confederación. También se espera una masiva movilización al Congreso. Los sindicatos locales aguardan una confirmación oficial, aunque varios se movilizarán igualmente. Aunque existen versiones que indican que la CGT ya tiene decidido un paro general mañana lunes a partir de las 12 del mediodía, Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación, no fue tan contundente: señaló ayer que si el lunes se aprueba la reforma previsional "puede llegar a haber un paro general a partir del mismo día", ya que afirmó que es "la única herramienta que queda". "El lunes a la mañana vamos a anunciar cuáles son las medidas. Vamos viendo cómo van la situación porque el Presidente (Mauricio Macri) por ahí reflexiona", sostuvo el referente gremial. En diálogo con Radio 10, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, GNC, Lavaderos Automáticos y Gomerías (Soesgype) aseguró que si la iniciativa del Poder Ejecutivo se convierte en ley el lunes, "puede llegar a haber un paro general a partir del mismo día". "Es la única herramienta que nos queda, no es porque a nosotros nos guste parar, no tenemos otra forma", agregó. Ante esa posibilidad, Acuña subrayó que la central obrera ha "acompañado, tratando de no poner piedras en el camino, ni palos en la rueda, pero llegan momentos en donde no da para más". "El Presidente debe tomar conciencia de esto, debe tener más equilibrio. Tiene que prevenir estas cosas y no dejarse llevar por los que hablan solamente de economía técnica. No estamos bien. Esa es la realidad", resaltó. El sindicalista también se refirió al acuerdo arribado entre el Gobierno, diputados y gobernadores para compensar a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con una suma única en marzo: "Si dan un bono, es porque saben que están haciendo un perjuicio al poder adquisitivo". "Le pedimos a los gobernadores que no piensen solamente en mantener la caja sin hacer ningún esfuerzo y pedirles un esfuerzo a los jubilados. Es una vergüenza", expresó. En tanto, gremios opositores, movimientos sociales, la izquierda y el kirchnerismo convocaron a una nueva protesta en los alrededores del Congreso Nacional. EXPECTATIVA LOCAL En diálogo con La Auténtica Defensa, referentes sindicales locales señalaron su posición. "El lunes nos vamos a estar movilizando a la Plaza de los Dos Congresos junto con la comisión directiva y algunos delegados. Del paro todavía no tenemos nada confirmado", indicó Norberto Burgueño, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. Por su parte, el líder de UOCRA Seccional Campana, Oscar Villarreal, comentó que su gremio se plegará a la huelga de ser adoptada. Sostuvo incluso que la medida de fuerza debería haber sido convocada para el viernes pasado como respuesta "a la gran represión" al intentar tratarse la reforma previsional en el Parlamento. "Personalmente, me hubiera gustado que la cosa estuviera más clara y la decisión más fuerte", sinceró. Sonia Rafael, de SUTEBA, adelantó que un cuerpo de docentes marchará también hacia Buenos Aires, tal como lo hicieron la semana anterior tanto al Congreso como al IPS. "Queremos evitar esta reforma", afirmó. En tanto, los químicos aguardarán la confirmación oficial del paro antes de actuar. "Nosotros vamos a acompañar lo que decida la CGT", adelantó.

IMAGEN ILUSTRATIVA. Banco Provincia: Paro de 48 horas Empleados del Banco Provincia nucleados en La Bancaria confirmaron un cese de actividades para el lunes y martes de la semana próxima, en el marco del debate sobre la modificación del régimen jubilatorio para los trabajadores de la entidad, que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura entre un paquete de reformas. En caso de que la CGT confirme paro para el día lunes por el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso de la Nación, los trabajadores de la entidad pararán el lunes por la medida de la central obrera y el paro de 48 horas en las entidades pasará para martes y miércoles, indicaron desde la Asociación. Este punto del paquete de reformas será votado el próximo martes. La intención principal del Ejecutivo es bajar fuertemente el déficit que tiene la caja previsional del Bapro que las autoridades advierten trepará a los 6.700 millones de pesos el año que viene. El cambio central pasará por la edad de jubilación, que hasta el día hoy es de 57 años para las mujeres y 60 para los hombres, y que ahora a los 62 y 65 años respectivamente.

