La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Transformar Hábitos: El enorme desafío para alimentarse mejor (Parte II)

Por Dr. Fernando Valdivia











Fernando Valdivia

Continuaremos con el análisis y la caracterización de los hábitos, ya que, como vimos la semana pasada, son la estructura central que debe considerarse para la modificación, cambio, rehabilitación o el diseño de prácticas que nos relacionen de una manera más natural con los alimentos y las instancias en las que son consumidos. Antes de meternos en el detalle de los 4 momentos centrales de la construcción de un hábito, indagaremos acerca de los tiempos y condicionamientos neuropsicológicos que operan como limitaciones en el proceso de construcción de conductas sostenibles. Posteriormente, también consideraremos las características centrales que deberán tener estas nuevas prácticas que intentamos integrar a nuestra vida. ¿Cuál es el tiempo necesario para consolidar un hábito? Hay cientos de investigaciones realizadas con la finalidad de definir el tiempo que tarda una práctica en consolidarse como hábito. Están las que tienen su base en la psicología conductual, las que contemplan el carácter y la estructura de la personalidad, la que incluyen los condicionamientos ambientales, las que se guían por la dinámica para el establecimiento de nuevas conexiones interneuronales, y como no, las interpretaciones de las neurociencias, tan a la moda por estos días. Por supuesto hay muchas otras corrientes de pensamiento que se han dedicado a estudiar la estructura y dinámica específica de lo que llamamos hábitos. Estudios de la física cuántica retomados en el marco de investigaciones biológicas han sido, probablemente, las hipótesis más rutilantes y disruptivas que hayamos tenidos en las últimas décadas. Incluso se registran brillantes aportes desde campos del saber no científico, como los pensamientos religiosos, las tradiciones y el propio sentido común. Como sea, los investigadores en estos temas no se ponen de acuerdo, y hay quienes aseguran que bastan 12 días para consolidar un hábito hasta aquellos que creen que se necesitan 250 días. En verdad estamos frente a un rango muy grande, motivo por el cual se hace necesario establecer un valor razonable para que el trabajo de construcción de hábitos tenga una referencia que pueda ser convencional. Y debe tratarse de un tiempo que no sea demasiado extenso, pero que al mismo tiempo permita asegurar la posibilidad de establecer las nuevas conexiones neuronales que le den el soporte neurofisiológico. De acuerdo a la experiencia, el tiempo en que una persona llega a internalizar un hábito es de alrededor de 40 días. En ese período, logra "hacerlo propio" y parte de su rutina. Este tiempo está condicionado por las necesidad de establecer nuevas conexiones, como decía anteriormente, en el marco de cierta plasticidad que hoy se sabe tiene el cerebro. Pero finalmente, y por sobre todo, lo hay que lograr establecer son plazos similares para cada uno de los hábitos que se planteen dentro de un plan sostenido varios hábitos. Dicho de otra manera: es más importante el "Plan de Hábitos" que el tiempo de asimilación de cada uno en sí mismo. El Plan de Hábitos Así como una golondrina no hace verano, un solo hábito no alcanza para configurar (o reconfigurar) una conducta que pretenda modificar un estilo de vida con resultados aceptables. Por esta razón es que decíamos más arriba que aún más importante que el tiempo de consolidación de un hábito es la regularidad que se establezca para cada uno de ellos dentro de un plan que contenga al conjunto de los hábitos que deberán construirse para alcanzar objetivos de mejora en la calidad de vida alimentaria. Esto significa que si bien estimamos en 40 días los necesarios para modificar un hábito, no es necesario esperar ese tiempo para la incorporación de uno nuevo. Se trata de que cada nueva actividad que se incorpore sea sostenida por al menos ese tiempo de 40 días hasta poder hacerla propia. Pero es posible estar trabajando en la consolidación de varios hábitos el mismo tiempo, siempre que cada nueva incorporación de alimentos y comidas esté siendo realizada en función de los avances que se vayan obteniendo con las anteriores. Y considerando la flexibilidad que cada persona requiere en función de su naturaleza, historia alimentaria y actividades cotidianas. Para favorecer estos tiempos y el éxito general de las acciones resulta fundamental poner en funcionamiento todos los sentidos, ya que su activación es central para la puesta en juego de las emociones, que servirán para una más eficiente internalización de los hábitos. Las emociones son instancias biológicas muy primitivas y absolutamente más determinantes e influyentes de la acción humana que cualquier definición racional o voluntaria. En este sentido, la invocación a la voluntad suele no ser más que una simple expresión de deseos. En verdad las racionalizaciones no son mucho más que meras justificaciones intelectuales acerca de decisiones que son tomadas por determinaciones más profundas. Y esto es lo que hace de la adopción de hábitos algo tan complejo y difícil. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

Transformar Hábitos: El enorme desafío para alimentarse mejor (Parte II)

Por Dr. Fernando Valdivia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: