No te deprimas en Navidad

La Navidad para muchos puede ser triste. La Navidad y las festividades para muchos pueden causar síntomas de depresión. En el transcurso de nuestras vidas las experiencias buenas y malas nos hacen más perceptibles a algunos eventos en la vida. La melancolía es evidente para diversas personas en la Navidad.

Muchos sienten tristeza, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento y desesperación. Es muy penoso que una fecha tan bonita pueda crear tantos sentimientos y llegar a la depresión. Es entendible que pase a menudo y es importante estar cerca de esas personas para tratar de entenderlas y apoyarlas en el transcurso de la Navidad y las festividades. Una de las formas para ayudar a nuestras amistades o familiares es motivándolas positivamente. Es importante mirar la vida de otra forma. Cambiar los pensamientos negativos a positivos. Muchas veces es una tarea abrumadora para el que está deprimido poder motivarse y salir adelante especialmente en las fiestas de fin de año. Pero no es imposible.

Lo importante siempre es buscar ayuda primero entre los que nos quieren, y también en los profesionales. Hablando con un profesional te hará sentir mejor, ya que podrás expresar tus sentimientos con alguien que sabe escuchar. Expresar lo que sentimos nos ayuda a entendernos mejor. También, dejar ir lo que nos causa tristeza y dolor nos ayudará a facilitar el comienzo de recuperación. No hay mal que por bien no venga. Todo siempre pasa por alguna razón y muchas veces, los pensamientos negativos nos llevan a sentir mucho dolor y depresión.

A veces nosotros mismos nos susurramos cosas feas en el oído, por ejemplo, "no se hacer nada bien", "no soy especial." Es importante cambiar estos pensamientos a positivos, "todo lo puedo lograr, soy una persona excepcional, todo lo sé hacer bien, soy especial, soy genial, soy una buena persona y me merezco lo mejor." Recordemos que no tenemos el control de lo que pasó, pero sí podemos encontrar las fuerzas para cambiar el ahora y el futuro. No todo es perfecto, ni las personas, ni el mundo entero es perfecto. Pero TÚ, EN ESTE MOMENTO ERES EL SER MÁS EXTRAORDINARIO QUE EXISTE, PORQUE ES LA VERDAD Y PORQUE TÚ MERECES LO MEJOR.

Debemos repetir las siguientes frases todos los días: "Yo soy una persona capaz de hacer lo que quiero con mi vida" "Yo soy una gran persona que me merezco lo mejor" "No dejaré que nadie me haga sentir menospreciado" "Yo soy pureza, bondad, el ser más importante de este planeta" "Muchos me necesitan para seguir adelante y soy fuerte para ayudar a muchos y a mí mismo seguir adelante con fuerza, positivismo y con dignidad". Siempre hay una salida al final del túnel. Lo importante es recordar que todas las emociones y experiencias son pasajeras. Y siempre podemos encontrar personas lindas en nuestras vidas que nos valoren. Si no lo has logrado aún, ya está por venir. Es importante hablar con muchas personas, socializar, recordando siempre que somos extraordinarios.

También puedes usar diferentes recordatorios positivos que hayas hecho en el pasado. Recordando mediante la escritura, fotos, cuadernos, notas "positivas" adhesivas, o lo especial que eres en este planeta y en estas Navidades.

Nada dura una eternidad, ni siquiera la tristeza. Porque hay una solución para todo. Es importante pensar positivo, hablar con amigos o especialistas y cambiar de ambiente. Muchas veces si te sientes triste en un lugar, respira hondo, camina; cambiar el entorno le ayudará a ver la vida de otra manera, con mejores perspectivas. No está solo. Dar ese primer paso es parte de encontrar lo que funciona para ti, el pensar positivo y la motivación diaria te ayudará a seguir adelante. No es fácil, pero no es imposible. Tú puedes ser feliz esta Navidad.

Nery Roman