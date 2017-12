Nuevamente le traemos a todos los lectores extractos de diferentes conferencias brindadas por Giorgio Bongiovanni durante todo el año 2017, en esta oportunidad hablaremos de una charla brindada en la ciudad italiana de Gubbio, las respuestas a diversas preguntas realizadas por el público presente nos dan un panorama espiritual profundo y fácilmente entendible de los momentos que estamos viviendo y viviremos, como seres individuales y como sociedad.

Preguntas del público y respuestas de Giorgio Bongiovanni:

-Pregunta: ¿Qué importancia da a la oración?

-Giorgio: Señora, la oración es fundamental en la vida de quien cree, pero sobre todo en quien hace, porque mire señora, creer no es suficiente, la demostración, la prueba, que nosotros creemos, es si nosotros trabajamos primero, y rezamos luego, no primero rezamos y luego trabajamos, trabajamos y cuando terminamos de trabajar a la noche, lo dice el evangelio... Jesús lo dice, nos encerramos en nuestra habitación, cerramos la puerta... dice Jesús, cierra la puerta, y rezas al Padre tuyo que mira en lo secreto, y nos ponemos a rezar, el Padre Nuestro, el Ave María, hacemos un rosario, si es necesario... pero este es un ejercicio, que debemos hacer después de que hayamos trabajado, porque después de que hayamos trabajado por Cristo, en nuestra oración encontraremos a Cristo, pero si nosotros no hacemos la obra, o si trabajamos haciéndolo egoístamente pensando solo en nosotros y en nuestra familia, y en la noche buscamos a Cristo, para apoyarnos en EL, nosotros no encontraremos a Cristo, porque nosotros estamos engañando a Cristo, somos hipócritas, como los fariseos, que amaban rezar delante a todos, gritando la plegaria, cantando himnos al Señor, pero después en la obra no hacían nada, más bien... buscaban siempre el dinero, que paguen los impuestos y explotaban al pueblo, pero nosotros debemos señora, trabajar (hacer la obra), todos los días, no una vez cada siete días a la semana, todos los días... luego de haber hecho obras, la oración se convierte en un coloquio directo con nuestro Señor, y algunas veces, habremos de recibir el milagro de que nos responde, y si no responde... seguramente es porque te responde en el corazón, entonces para mí, esto es la oración.

-Pregunta: sobre el anticristo, para dominar el mundo y la humanidad, lo pregunto de modo más compacto y ordenado, he leído de los mensajes marianos que está creando una nueva religión y un nuevo orden mundial, ¿qué cosa me podría decir de este orden mundial y de esta religión?

-Giorgio: ya existe querido hermano, se llama "ambición", se llama business, safari... se llama realización de la personalidad, el individuo debe basarse en el éxito económico, en el éxito sexual, y de la fama que puedes capturar ganando público y consenso, y cuando te transformas en una... "star", puedes instruir a las masas a desear sexo, dinero, droga, distracción, egoísmo. Yo no tengo nada contra el sexo, tengo dos hijos, y una compañera bellísima, yo estoy en contra de la degeneración, que el anticristo quiere traer sobre el planeta... la degeneración es el aletargamiento del valor espiritual que Cristo nos ha dejado... y casarse, solo y exclusivamente, con los valores de la exterioridad, si tu hermano, haces caso y enciendes, esa especie de rectángulo o cuadrado, que están en las casas sobre un mueble, y que se llama televisión, ahora con las redes tenemos 500 o 600 canales televisivos a disposición, yo te aseguro que 550, siendo generoso con los otros 50... Están todos en una competencia despiadada, a fin de que tú puedas esforzarte por tener éxito, a capturar dinero, para volver perfecta tu exterioridad, y a alejarte de Dios, si es que alguna vez lo hemos conocido, en cambio para quien jamás lo ha conocido, es una instrucción insistente, y continua a no conocer a Dios. Por lo tanto el anticristo ya tiene puesto en marcha su proyecto, está en curso desde años, solo que nosotros no lo vemos, su más grande victoria, me lo ha dicho por qué he conocido al anticristo, su más grande victoria ha sido y es, aquella que nos hace creer que él no existe y que menos Dios. Así que mejor nos acercamos a los valores de la naturaleza, la Tierra, la Madre Tierra, no tiene necesidad el anticristo de fundar una nueva religión, ¿para qué cosa le sirve querido? si todas las religiones están a su servicio, porque todas las religiones constituidas que reconocen la ley, en sus vértices son todas corruptas, incluida nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana.

En este momento hay una esperanza en nuestra iglesia, el papa Francisco que es el vértice máximo, tenemos muchas esperanzas en él, pero él sabe bien que el vértice, la cúpula del Vaticano y quienes están cerca, están en manos del anticristo.

