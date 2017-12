La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Vivir para Dar"

Por Stella Maris Viñales









¿Cuántas veces vivimos una vida egoísta que gira alrededor nuestro, que nos mantiene ocupados en nuestros propios deseos?, ¿verdad? Estoy segura que tenemos mucho para dar, pero cuando todo da vueltas en mí, estoy perdiendo lo que tiene Dios para mí, porque le robo a otras personas las bendiciones que les quiere dar a través de mi persona. Es fácil criticar y condenar, exaltar las fallas y fracasos de los demás, en cambio pasar a ser personas flexibles, que alienten, que edifiquen al prójimo, eso lleva un poco más de tiempo y esfuerzo de nuestra parte. ¿Cuánto tiempo puede tomar darle un cumplido a alguien? ¡Estás haciendo un buen trabajo! ... ¡sigue adelante! ... ¡lo vas a lograr! … etc. No es suficiente pensar en algún cumplido, tenemos que expresarlo, como dice el dicho "El amor, no es amor, hasta que se lo ha regalado" Qué buena actitud sería aquella en que al levantarnos cada mañana tuviéramos el deseo de hacer feliz a otra persona, ayudar a suplir la necesidad de quien lo necesite y no vivir la vida como alguien que solamente vive para sí, sino convertirnos en personas dadivosas, con lo que poseemos, y aún con nuestro tiempo. Alguien dirá, tengo tantos problemas, tantas obligaciones y necesidades propias, que no tengo tiempo para perder en otros... A veces pensamos en obras faraónicas, en tareas que demandan mucho de nuestro tiempo y esfuerzo, descuidando otras cosas como familia, salud, pero en las pequeñas cosas también hay gratificaciones, tanto para uno, como para nuestro prójimo. Si esto hacemos de corazón hacia nuestro prójimo, el Señor mismo se encargará de suplir nuestras faltas. (Lucas 6:38) "Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes". Vivir para dar, en lugar de vivir para tener, cambiaría nuestra perspectiva en la vida. El dar es una ley espiritual. Lo que demos nos será dado, es la ley de la siembra y la cosecha, si regalamos una sonrisa, recibiremos sonrisas de los demás, si somos generosos con las personas en el tiempo de su necesidad el Señor se encargará de que otras personas lo sean con nosotros en la hora de la nuestra. ¿Hay algo más conmovedor y satisfactorio que el ver la mirada de alguien que recibe algo bueno que no esperaba de nosotros? Ese abrazo oportuno, esa llamada telefónica para saber del otro, ese te amo, ese te extraño, y sin pensar en la respuesta, eso sólo, les llenará el alma. Dios desea que vivamos siendo canales de bendición, que lleven agua fresca en todo tiempo a otros. Claro que, sin Dios en el corazón, es difícil de lograr. ¿Lo intentaremos? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



