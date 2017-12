La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Automovilismo:

El piloto de nuestra ciudad largará desde el puesto 21. La pole position quedó para el líder del campeonato, Facundo Ardusso, que definirá el título mano a mano con Mariano Werner. Al hombre de Renault le alcanza con terminar entre los mejores 14. El autódromo Oscar Cabalén de Córdoba será el escenario del Gran Premio Coronación del Súper TC 2000, que hoy definirá a un nuevo campeón. La categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional estará disputando este mediodía su última final del año y allí estará presente el campanense Matías Milla (Toyota Corolla). El piloto de nuestra ciudad largará desde el puesto 21 una carrera cuya máxima atención estará puesta sobre Facundo Ardusso y Mariano Werner, quienes definirán el título mano a mano. Es que el hombre del Renault Sport Team logró la pole position y de esa manera dejó sin chances a Agustín Canapino y Matías Rossi. En tanto, Werner estará largando desde el 6º puesto luego de la exclusión de Rossi. Sin embargo, el piloto del Team Peugeot Total Argentina necesita un milagro para consagrarse campeón, dado que no sólo necesita ganar la carrera, sino también esperar que Ardusso quede por detrás del puesto 14 en la final. Sí: el piloto de Renault tiene todo servido: le alcanzará con terminar entre los 14 mejores para asegurarse la corona y tomarse revancha del título que se le escapó en el Turismo Carretera a manos de Canapino. "Tengo una felicidad absoluta. Fue la pole más festejada por mí y por el equipo en la temporada. Fue un momento muy lindo, pero no nos tenemos que relajar. El Renault Sport hizo un gran trabajo durante toda la jornada y este logro nos permite sacar de la pelea a Agustín (Canapino) y Matías (Rossi). Ojalá salga una linda carrera para nosotros, vamos a ir en busca de la victoria que nos permita conseguir nuestro objetivo", señaló Ardusso. La grilla de este domingo mostrará a Canapino en segundo lugar; mientras que Leonel Pernía y Esteban Guerrieri partirán de la segunda fila. La prueba se pondrá en marcha a las 12.05 y contará con televisación del Trece y TyC Sports.

MATÍAS MILLA CERRARÁ HOY SU TERCERA TEMPORADA SEGUIDA DE SUPER TC2000 EN TOYOTA. SU CONTINUIDAD TODAVÍA NO HA SIDO CONFIRMADA NI DESCARTADA.



