Fútbol Liguista:

Atlético las Campanas presentó su nueva camiseta y comenzó su preparación para la Copa Federación







Integrará la Zona D junto a Mega de nuestra ciudad y Lima y Maipú de Zárate. El torneo arranca el 20 de enero. Atlético Las Campanas presentó días atrás sus nuevas camisetas en un acto encabezado por el presidente Juan Manuel Zanandrea que sirvió para despedir el año 2017 y para poner en marcha el 2018, cuyo primer desafío será afrontar la Copa Federación Norte, el torneo que reúne a diferentes equipos de esta región bonaerense y que el conjunto de nuestra ciudad ya ganó en 2012, cuando derrotó en la final a San Martín de Chacabuco. "Ya empezamos la pretemporada", aseguró el entrenador Luis Cejas, quien reconoció que la idea era competir en el Federal C, pero que al terminar en la quinta posición del último torneo de la Liga Campanense no pudieron clasificarse directamente, mientras que para la Copa Federación ya tenían el boleto garantizado por haber ganado el último campeonato de verano. "La expectativa nuestra era jugar el Argentino. Pero la Copa Federación también es importante para nosotros", explicó. El sorteo de la Copa Federación Norte 2018 se realizó el último viernes y determinó que Atlético Las Campanas comparta la Zona D junto a Mega Jrs (también de nuestra ciudad), Maipú de Zárate y Lima FC. El torneo comenzaría el fin de semana del 20 y 21 de enero y a esa fecha apuntará la pretemporada. "Tenemos una base de jugadores con los equipos de Primera, Reserva y Quinta División, pero van a llegar más chicos para reforzar el equipo", señaló Cejas, quien estableció el objetivo para 2018: "El mismo de todos los años, llegar lo más alto posible". "El tema físico es lo primordial", aseguró el preparador físico Claudio Medina Juárez. "Ya es el segundo año que estamos acá y estamos para sumar. El objetivo que nos trazamos es llegar a una final, para eso arrancamos antes que los demás", agregó. Sobre la nueva indumentaria presentada, el ayudante de campo Carlos Navazzotti señaló: "Nosotros siempre venimos con sacrificio y humildad. A veces nos cuesta mucho comprar la ropa y muchas veces los jugadores han aportado un granito de arena para poder comprarla. Hoy el objetivo del club, por una decisión que tomamos entre todos, era la de comprar ropa de entrenamiento, tres juegos de camisetas y ropa de viaje. Esto lo hacemos para que el jugador se sienta bien. Nosotros apuntamos a ser un equipo serio y demostrarle a todo club que se puede."

PILCHA NUEVA. EL PREPARADOR FISICO, CLAUDIO MEDINA JUÁREZ, Y LA DUPLA TÉCNICA CONFORMADA POR LUIS CEJAS Y CARLOS NAVAZZOTTI, CON LA NUEVA INDUMENTARIA. LA COPA FEDERACIÓN 2018 La Copa de la Federación Norte de Fútbol contará con 30 equipos participantes, dos de los cuales son de nuestra ciudad: Atlético Las Campana y Mega Jrs, que compartirán la Zona D unto a Lima y Maipú, ambos de la Liga Zarateña. El sorteo para esta edición 2018 de la Copa Federación determinó las siguientes zonas: ZONA A: Sarmiento (Zárate), Irineo Portela (Baradero), Argentino Oeste (San Nicolás) y 12 de Octubre (San Nicolás). ZONA B: Central Buenos Aires (Zárate), Defensores Unidos, Deportivo Alsina (Baradero) y San Patricio (San Antonio de Areco). ZONA C: SAPA (Marcos Paz), Flecha Azul (Escobar) y Social Obrero (Zárate). ZONA D: Lima FC (Zárate), Maipú (Zárate), Atlético Las Campanas, Mega Jrs. ZONA E: Argentino (Chacabuco), Rivadavia (Chacabuco), San Martín (Chacabuco) y Vélez Sarsfield (Mercedes). ZONA F: San Martín (Chacabuco), San Lorenzo (Pilar), Defensores Jr y Los Palometas (Mercedes). ZONA G: River Plate (San Antonio de Areco), La Nueva Academia (Chacabuco), Obras Sanitarias (Arrecifes), Villa Italia (Salto).

