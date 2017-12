La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/dic/2017 Básquet:

Provincial; Ciudad quedó en el 4º puesto de la Zona C







La derrota sufrida en Pilar retrasó al Tricolor en la tabla, a pesar que todavía no quedó libre. El viernes recibe a Astillero Río Santiago. Luego de vencer a Regatas de San Nicolás como local, Ciudad de Campana tenía el viernes por la noche la oportunidad de ganarle a Sportivo Pilar y sacarle 1,5 puntos de ventaja en la lucha por el tercer puesto de la Zona C. Una diferencia importante, teniendo en cuenta que el Tricolor ya quedó libre en esta primera rueda de la segunda fase de este Torneo Provincial de Clubes. Sin embargo, el equipo dirigido por Fabián Timmis dejó pasar la oportunidad (perdió 65-62) y, así, también dejó la tercera posición en manos de Sportivo, que aún con un partido menos lo supera ahora por medio punto de ventaja (11,5 contra 11). Esa tercera posición es clave, dado que a Cuartos de Final avanzan directamente los ganadores de cada zona, mientras que al repechaje por los otros cuatro boletos clasifican los segundos y terceros de cada grupo. En tanto, los equipos que terminen cuartos y quintos quedarán eliminados. El CCC jugará su último partido de la primera rueda de esta segunda fase el próximo viernes como local frente a Astillero Río Santiago, que prácticamente no tiene chances de acceder a los playoffs. En caso de ganar, el Tricolor recuperará la tercera posición, al menos momentáneamente (en la fecha siguiente, que se disputará el año próximo, quedará libre y volvería a ser superado). Es que el otro partido de la próxima jornada de la Zona C será entre Defensores Unidos y Sportivo Pilar en Zárate. El ganador de este duelo quedará a medio punto del líder Regatas de San Nicolás (tendrá fecha libre), mientras que el perdedor podría caer a la cuarta ubicación si gana el CCC. RESULTADOS 3ª FECHA ZONA A: Atenas (La Plata) 76-70 Independiente (Tandil); Defensores (Villa Ramallo) 65-61 Colón (Chivilcoy). Libre: Independiente (Zárate). ZONA B: Juventud Unida (Cañuelas) 75-78 Los Indios (Junín); Hogar Social 64-59 Ciudad de Saladillo. Libre: Gimnasia (Pergamino). ZONA C: Sportivo Pilar 65-62 Ciudad de Campana; Regatas (San Nicolás) 94-82 Ciudad de Campana. Libre: Astillero Río Santiago. ZONA D: Sarmiento (Coronel Suárez) 94-84 Estrella (Bahía Blanca); Unión y Progreso (Tandil) 90-85 Somisa (San Nicolás). Libre: Racing (Olavarría). POSICIONES ZONA A: 1) Independiente (Tandil), 13 puntos; 2) Atenas (La Plata), 13 puntos, 3) Colón (Chivilcoy), 10 puntos; 4) Independiente (Zárate), 9,5 puntos; 5) Defensores (Villa Ramallo), 8,5 puntos. ZONA B: 1) Gimnasia (Pergamino), 13,5 puntos; 2) Los Indios (Junín), 12 puntos; 3) Ciudad de Saladillo 10,5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 10 puntos; 5) Hogar Social (Berisso), 8,5 puntos. ZONA C: 1) Regatas (San Nicolás), 14 puntos; 2) Defensores Unidos, 11,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 11,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 11 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 8,5 puntos. ZONA D: 1) Sarmiento (Coronel Suárez), 14,5 puntos; 2) Somisa (San Nicolás), 11,5 puntos; 3) Estrella (Bahía Blanca), 11 puntos; 4) Racing (Olavarría), 10,5 puntos; 5) Unión y Progreso (Tandil), 9,5 puntos.

SIN REGULARIDAD. EL ENTRENADOR FABIÁN TIMMIS NO HA PODIDO LOGRAR CONSISTENCIA EN EL EQUIPO TRICOLOR, QUE NO PUEDE HILVANAR DOS VICTORIAS SEGUIDAS.



Básquet:

Provincial; Ciudad quedó en el 4º puesto de la Zona C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: