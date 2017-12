Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TC MOURAS: La categoría está desarrollando la última carrera de la temporada en el autódromo de La Plata durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. POSITIVO: Con el cierre del campeonato el balance de Gastón Fernandez fue positivo para con su desempeño a lo largo de todo el año que fue de menor a mayor con un chasis que debió ser trabajado para lograr ser lo competitivo que todos pretendían. MATERIA: Cuando nadie lo pensaba la nena deslumbró en el colegio no llevándose materia alguna y pasó de año asegurando su continuidad en el karting otra temporada es que Ludmila Rodriguez demostró su capacidad a la hora de agarrar los libros. TIEMPO: Parece que el cierre del campeonato no terminó de la mejor forma entre el motorista y el piloto aunque ninguno de los dos aún habló del tema, el receso puede o no cambiar este feo momento y el tiempo será el fiel testigo de la realidad. TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo capitalino la categoría encara la última carrera del torneo con su habitual parque de autos con sus dos clases donde desde las 9.30 hs están arrancando con su espectáculo. CERRAR: Con solo muy pocas carreras en la clase promocional de Alma cerró su campeonato Lucas Dobladez que comenzó bien pero el tema presupuesto y laboral a veces no permiten que se concrete el sueño de hacer una temporada completa. CONVENCER: Aunque se lo intento convencer Gastón Iglesias no quiere seguir en la alta competencia lo que llevó que su padre ya ponga en venta uno de los karting que posee en su taller listo para correr. Por su parte papá José Luis aclaró que está abocado a las motos. ARMAR: Todo hace pensar que se puede armar un equipo de motocross en nuestra zona con varios integrantes que estarían dispuesto a potenciar esta posibilidad con Carlos Debesa que tiene todo encaminado para lograrlo si se consigue ponerse de acuerdo entre los interesados. SUPER TC 2000: La categoría encara este fin de semana la última competencia del año en el Autódromo de Alta Gracia. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SEDE: Mauricio Suparo en nota televisiva anunció que ellos están abocados al mundo de las motos de alto porte y que en Campana tienen su sede donde se reunen todas las semanas y desde allí se arman viajes a encuentros donde representan a la ciudad cuna del primer automóvil argentino. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal está desarrollando otra carrera de su campeonato con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CONTENTO: Así se muestra el zarateño Leandro Cracco con esta nueva posibilidad de llegar al auto con techo y a la categoría Alma a la Clase Dos con el Fiat Uno que ya pudo saber con el auto con el cual cuenta y se piensa estar desde la primera del año. REUNION: Días atrás los encargados de regir los destinos de la categoría chasis del TC Regional llevaron adelante una reunión con sus pilotos en la sede de Luján tras la terminación del campeonato. INTENCION: La intención fue hacer un balance del año que fue muy positivo ante el crecimiento que tuvo el parque automotor y hacer todo el calendario como se estableció en su momento. TEMAS: En cuanto a lo que se viene se habló del calendario algunos cambios en el reglamento y en dividir la categoría en dos clases si la Federación se lo permite, todos temas que fueron bien tomados por los pilotos. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos está cerrando el campeonato en el autódromo de Alta Gracia durante este fin de semana con dos finales que entregara el flamante campeón de esta categoría. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". ACTIVIDAD: Tras el receso y las vacaciones merecidas los hermanitos Garrido volverán a la actividad porque una vez más tendrán un año cargado de competencias donde se hará el campeonato argentino y el provincial de motocross que exige estar muy bien preparados y los pibes ya demostraron en el buen nivel que están para la alta competencia. DEsafIO ABARTH: La monomarca desarrolla su propuesta este fin de semana en Alta Gracia cerrando su presente campeonato. Televisa Canal 13 a través de su programa "Carburando" desde las 10.30 hs. DECIDIERON: Los hermanos y tíos lo decidieron y el año próximo el "Peki" Donamari estará corriendo el chasis para la clase Light del TC Bonaerense con la motorización de Leo Sccocozza para buscar obtener otro campeonato dentro de la dinastía mencionada. CONTINUAR: El próximo campeonato estará una vez más corriendo porque los dos autos están listos para correr y Daniel Vidal va a continuar en el Turismo Zonal Pista buscando hacer otra temporada con Dante Tamburini como encargado de los autos para la Clase Tres. KART PLUS: Esta especialidad del Karting está desarrollando durante este fin de semana la última carrera del año en el kartódromo de Zárate donde aún faltan definir algunos campeonatos. Desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. ALCANZAR: El pasado fin de semana el TC Pista desarrolló su última fecha del calendario donde el piloto local Sebastián Abella a bordo de un Chevrolet clasificó vigésimo tercero para luego en la serie quedar décimo segundo y en la final alcanzó el puesto vigésimo primero. CINCO: El último campeonato logrado por Ignacio Tártara en la GTA del TC Regional le permitió ganar cinco títulos en la categoría y llegó a convertirse en el piloto con más campeonatos en la historia del Regional. REFERENTE: Por su parte su padre Juan José es harta hoy el piloto que más carreras ganadas tiene en el TC Regional y además por si esto fuera poco es el motorista que más competencias y campeonatos posee en la misma. Por algo siempre se dice que decir Tártara es un referente indiscutido de la categoría marcada en Luján. TC PISTA MOURAS: Buscando cerrar el presente campeonato la categoría con su habitual parque de autos llega al autódromo platense este in de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CHARLA: No mucho se habló del tema ni tampoco quieren que tome estado público pero ya el piloto que viene corriendo en el TC Regional mantuvo una charla con el intendente de la vecina ciudad para darle curso para hacer el autódromo tan deseado. Por el momento interesó pero hay que esperar el paso de las fiestas y el cambio de año. OBRAS: Si se alcanza con el presupuesto que se necesita quizás antes de lo deseado se terminen las obras en el kartódromo en la vecina ciudad de Zárate que con tanto énfasis vienen trabajando los propietarios del mismo. FIAT AMIGOS: En el autódromo capitalino están corriendo este fin de semana con su habitual parque de autos. Desde las 14 hs largan su final. TURISMO 4000 ARGENTINO: Como estaba previsto en este fin de semana la categoría cierra su torneo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde desde las 11 hs televisa el programa "Carreras Argentinas" por la TV Pública. AUSENCIA: Días atrás se desarrolló la cena de los campeones por parte de la categoría P.A.K.O. en la ciudad de Luján donde sorprendió la ausencia de la mayoría pilotos de Zárate en este tipo de emprendimientos realizados para agasajara todos los pilotos. ELECTRICAS: Con la llegada de las fiestas han llegado al mercado local una variedad de motos eléctricas acorde para este verano muy particulares y a precios accesibles con una buena financiación en la esquina de Rawson y Alberdi en la boutique de las motos. DECLARAR: La señora del piloto de karting ya declaró que el año venidero ira a todas las carreras y sino forma parte de la delegación el reconocido conductor de estos vehículos no será fácil verlo en la alta competencia dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus. NOVENO: Finalmente se lo pudo ver una vez más en la alta competencia en la Copa Modena a Federico Panetta que se ubicó noveno en la final realizando otra competencia en karting donde como era de suponer el amor es mas fuerte por los fierros. ESPERAR: En el seno de la Comisión directiva está la idea de darle curso a la clase Mecánica Nacional B dentro de los contenidos de la categoría PAKO pero aún no está definido el tema ante la falta de interes por parte de los pilotos de correr allí. Van a esperar un tiempo lógico para definir tal situación. PICARO: La cena para despedir el año se llevó adelante en las últimas horas y cada uno aportó lo suyo pero un pícaro se hizo el desentendido en el grupo de periodista y si no aparece la tarasca la nota será su actitud para con sus compañeros. Que bochorno! CAMIONETAS: La llegada de las camionetas al mundo deportivo arrancará el año próximo con su campeonato que solo correrán en el autódromo platense a decir de Hugo Mazzaccane actual presidente de la AC.TC. ASEGURAR: Diego Brugues flamante campeón en karting aseguró en nota televisiva que el año próximo le dará continuidad a su propuesta en la alta competencia donde el representante de Zárate lo hará en categoría Pako donde ya venía participando. PICADAS: Un fin de semana donde las picadas están haciendo su propuesta en el predio de San Pedro para todas sus categorías con otro buen parque de autos. CERRAR II: Sergio Yacobone cerró un gran año en los chasis del Regional con un auto que arman totalmente en su taller con la motorización de Tártara que no continuará con esta atención el año próximo. ABARATAR: Los actuales dirigentes del TC del Oeste ya están pensando en la próxima temporada y esperan poder arreglar con otras categorías para llevar adelante el calendario 2018 en forma conjunta para poder abaratar los costos que demande el alquiler de los autódromos para un fin de semana y para concretarlo se habló con Alma y con el TC Regional.

