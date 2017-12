La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 Reforma previsional: nuestra ciudad se hizo eco de las protestas









NOTICIA RELACIONADA: De los incidentes a los cacerolazos Representantes gremiales se movilizaron frente al Congreso de la Nación, mientras que trabajadores de la UOCRA marcharon por avenida Mitre hasta la plaza Eduardo Costa, donde por la noche se replicó el cacerolazo. Este lunes tan agitado e intenso también se sintió en nuestra ciudad. Afortunadamente, sin los desmanes e incidentes que sí se vivieron frente al Congreso de la Nación y sus alrededores. Desde el mediodía, el paro lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) repercutió en la normal actividad campanense. Pero ya más temprano, diferentes gremios y agrupaciones políticas se habían movilizado rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la multitudinaria convocatoria que se dio en la Plaza Congreso, luego desvirtuada por los violentos incidentes que se sucedieron entre cierto grupo de manifestantes y la Policía de la Ciudad. Pasadas las 14 horas, con el paro general ya en marcha, cientos de trabajadores de la Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se reunieron en la rotonda de acceso a Tenaris para luego marchar por la avenida Mitre hasta la Plaza Eduardo Costa. Allí se concentraron y fueron parte de una asamblea encabezada por su Secretario General, Oscar Villarreal. "La movilización fue propuesta por las distintas bases cuando informamos lo que sucedió a nivel nacional. Los trabajadores decidieron acatar la medida de paro, pero también decidieron generar un espacio donde ellos se pudieran manifestar en contra de la Ley que se está tratando en Diputados", explicó Villarreal. La improvisada asamblea gremial pasó a un cuarto intermedio, pero el Secretario General de la UOCRA aclaró que, a nivel local, el gremio no solamente se plegará al paro hasta el mediodía de hoy: "Se parará toda la jornada, salvo que tengamos buenas noticias desde el Congreso donde se está tratando la nueva Ley", indicó Villarreal, dejando entrever que durante la jornada de hoy, ningún trabajador de la construcción prestaría servicio. "Los compañeros tomaron conciencia y eso nos permite que le podamos dar este marco. Me pone contento que la gente entienda que acá no hay color político, sino que está en juego un derecho de los trabajadores", concluyó el dirigente gremial, también Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas de Zárate-Campana. LOS CACEROLAZOS A medida que los cacerolazos empezaron a tomar fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades de importancia, también salieron a la calle vecinos campanenses que se reunieron frente al Palacio Municipal, en la plaza Eduardo Costa. Allí hicieron sonar sus cacerolas y sus cánticos, del mismo modo que también marcharon alrededor de la plaza. Entre los presentes se encontraban algunos referentes políticos y gremiales identificados con la oposición al gobierno, pero también una gran cantidad de vecinos que adhirieron al rechazo a la reforma previsional que, mientras tanto, se seguía tratando en la Cámara de Diputados de la Nación.

