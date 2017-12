La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 De los incidentes a los cacerolazos









NOTICIA RELACIONADA: Reforma previsional: nuestra ciudad se hizo eco de las protestas La sesión especial de Diputados continuaba durante esta madrugada, en una jornada que comenzó con desmanes y represión en la plaza Congreso y que por la noche se pobló de cacerolazos masivos. Más de 100 heridos y más de 60 detenidos. El tratamiento de la reforma previsional que impulsa el Gobierno Nacional sumó otra jornada caótica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una sesión especial que comenzó pasado el mediodía, con el paro general convocado por la CGT ya en marcha (ver página 5). En un clima de máxima tensión, las inmediaciones del Congreso Nacional y el centro porteño volvieron este lunes a ser escenario de incidentes entre manifestantes que protestaban contra la reforma previsional y efectivos de la Policía de la Ciudad, que dejaron más de un centenar de heridos (88 de ellos, efectivos policiales) y decenas detenidos. Los enfrentamientos comenzaron en los alrededores de la Cámara de Diputados a las 13:30 y tras cuatro horas de incidentes en el lugar, se trasladaron hasta 9 de Julio y Avenida de Mayo. Según informó la Policía de la Ciudad, había al menos 60 detenidos y varias decenas de heridos: el SAME indicó que hubo 109 pacientes atendidos, entre los que se encontraban manifestantes y policías, por politraumatismos, traumatismos oculares y traumatismos de cráneo, producto de los piedrazos y las balas de goma. El operativo de seguridad inicial montado alrededor del Parlamento fue menor al de la semana pasada y en esa zona actuaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, a los que luego se sumaron integrantes de Policía Federal, no así la Gendarmería. La tensión comenzó cerca de las 13:30, cuando todavía no había empezado la sesión especial en Diputados y un grupo de manifestantes derribó las vallas que se habían colocado sobre la avenida Rivadavia, antes de su intersección con Callao. CACEROLAZOS Una serie de cacerolazos con algunos cortes de calles de registraban anoche en distintos barrios de la Capital Federal e incluso del Conurbano, en el interior del país y también en nuestra ciudad (ver página 4) como protesta contra el proyecto de reforma previsional que trataban los diputados en el Congreso y ante el rechazo a la violencia registrada en adyacencias del Parlamento. En ciertos casos, los manifestantes decidieron marchar hacia la zona de Congreso, donde estaba previsto reunirse con otros ciudadanos para hacer sentir su reclamo, luego de una iniciativa en las redes sociales con el hashtag #TodosalCongreso. Entre los barrios en los que había cacerolazos aparecen Colegiales, Floresta, Parque Chas, Flores, Almagro, Boedo, Villa Urquiza, San Telmo, Chacarita, Villa Soldati, Villa Crespo, Belgrano, Barracas, Palermo, Núñez, Mataderos, San NicoláS, Balvanera, Caballito, Villa Lugano, San Cristóbal, Recoleta, La Paternal, en la zona de Plaza de Mayo. También se llevaban a cabo protestas en localidades del partido bonaerense de La Matanza, como en Ramos Mejía y Gregorio de Laferrere, en La Plata, Quilmes, Morón, Avellaneda, Valentín Alsina (partido de Lanús). En el interior también se hicieron sentir fuertemente en ciudadaes como en Mar del Plata y Rosario. LA SESIÓN ESPECIAL Pasadas las 14.10, la Cámara de Diputados de la Nación contó con el quorum necesario (129 legisladores) para avanzar con su desarrollo. Así, Cambiemos avanzaba hacia la aprobación de la reforma previsional que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación. El oficialismo, incluso, rechazó diferentes pedidos, tanto para levantar la sesión como para regresar el proyecto a comisión e, incluso, someterlo a una consulta popular (moción realizada por el metalúrgico Abel Furlán; ver nota aparte).

POR LA NOCHE, MILES PERSONAS MARCHARON CON CACEROLAS CONTRA EL PROYECTO DE REFORMA. Y UNA MULTITUD VOLVIÓ A EXPRESARSE FRENTE AL CONGRESO.



