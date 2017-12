La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 PJ:

El justicialismo local renovó sus autoridades y Trujillo fue elegido como presidente









EN ZÁRATE GANÓ BUGATTO En Zárate los afiliados al PJ también eligieron a sus autoridades locales, proceso en el que la lista "Unidad y Renovación" encabezada por José "Beto" Bugatto obtuvo la victoria con una diferencia de 133 votos. A diferencia de Campana, donde prevaleció la unidad, la lista de Bugatto (quien lideró la boleta de Unidad Ciudadana en las pasadas elecciones legislativas) tuvo como oposición a "Compromiso y Futuro Peronista", opción liderada por el titular de la UOCRA Seccional Zárate, Julio González. La lista de unidad encabezada por el exconcejal fue consagrada en unos comicios que superaron los 1.000 votantes. "Hoy estamos cumpliendo mucho más que un rito administrativo: estamos reencontrándonos", aseguró el flamante presidente. El Partido Justicialista de Campana tiene nuevas autoridades: ayer, en una votación llevada a cabo en la Escuela Nº1 y con una lista única, fue consagrado como nuevo Consejo partidario el armado encabezado por Oscar Trujillo. De acuerdo al PJ, participaron de los comicios internos más de 1.000 afiliados. Varios además se quedaron sin poder sufragar debido a errores presentes en los padrones. Casi ningún referente histórico del peronismo quiso faltar a la cita con las urnas. Incluso votó la exintendente municipal Stella Maris Giroldi. Además, lo hicieron militantes de larga data como Olga García y Héctor Baggio. En diálogo con La Auténtica Defensa, Trujillo señaló que la votación se dio con "absoluta normalidad y con una afluencia de público muy importante". "La verdad es que estoy sorprendido porque al haber lista de unidad a nivel provincial y también a nivel local, a veces deprime un poquito la convocatoria. Fue todo lo contrario, porque notamos mucho entusiasmo, muchos compañeros de las más variadas agrupaciones y todos los espacios, afiliados históricos, e incluso muchos que no pudieron votar por algún problema en los padrones, se hicieron presentes", remarcó. El exconcejal sostuvo que la lista de unidad en vez de "no servir de aliciente para el afiliado" terminó por convocar "muchos más". Eso es "muy saludable para un partido que tiene que redefinir un montón de cosas" como "recuperar un rol opositor que hay que construir entre todos y que tiene que ser firme pero también constructivo", explicó. "Hay que darle no solo firmeza y convicción sino también contenido de postura, pararse a la realidad y saber qué decirle a los vecinos y a las autoridades que están gobernando tanto el país, como la provincia y el Municipio. Creo que el peronismo tiene una enorme responsabilidad en ese sentido y hoy estamos cumpliendo mucho más que un rito administrativo. Más que eso, lo que estamos haciendo es reencontrándonos", aseguró. Lo votación se extendió hasta las 18 horas. Autoridades del partido le confirmaron a LAD que la fecha de la asunción formal del consejo electo se definirá esta semana. Las nuevas autoridades justicialistas serán: Oscar Trujillo (presidente), José Agnes (vicepresidente), Mauro Magallanes (secretario general), Carla Navazzotti (secretaria de Administración y de Actas), Gustavo González (secretario de Organización), Germán Jendrulek (secretario de Adoctrinamiento), Luciano Silveyra (secretario de Acción Social), Yésica Telles (secretaria de Relaciones), Ezequiel Tellería (secretario de Finanzas), Alejandro Robledo (secretario de Cultura y Prensa), Blanca Aguila (secretaria de la Mujer), Diego Rolleri (secretario de Asuntos Gremiales), Dana Carrara (secretaria de la Juventud), Alberto Badino (secretario de Derechos Humanos), Oscar Varela (secretario Técnico Profesional), María Labarthe (secretaria de Discapacidad), Joel Vallomy (1º vocal titular) y Olga García (2º vocal titular). Para el Congreso Provincial del PJ, fueron designados Oscar Trujillo, Alberto Armesto, Cecilia Moyano, Florencia Mingues, Alfredo Benítez, Roberto Díaz y Martín Vázquez.

LOS INTEGRANTES DE LA LISTA DEL PJ CAMPANA EN LA ESCUELA 1, DONDE SE DESARROLLÓ EL COMICIO.





EL MOMENTO EN QUE VOTÓ OSCAR TRUJILLO, NUEVO PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA CAMPANA (FOTO: CHARLY SCHNEIDER).



