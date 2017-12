La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 La CGT dispuso un paro hasta el mediodía de hoy







Fue anunciado ayer por la mañana, en la previa a la sesión especial. La UTA no adhirió, por lo que hay colectivos. Ayer a la mañana, con apenas una hora y media de antelación, la CGT anunció un paro general de 24 horas que comenzó el lunes las 12 del mediodía y que se extenderá hasta el mediodía de hoy. La medida de fuerza fue decidida en contra de la nueva ley de movilidad jubilatoria que impulsa el gobierno nacional. La decisión fue tomada en una reunión de Consejo Directivo realizada ayer por la mañana en la sede de Azopardo, encabezada por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer. Finalmente, el paro de la CGT tendrá un menor impacto de los previsto en el sector del transporte debido a que la UTA decidió no acatarlo, por lo que este martes habría un normal servicio de colectivos, mientras que los sindicatos de trenes resolvieron iniciar la huelga recién en la madrugada de este martes, a fin de no afectar el regreso a los hogares. Los gremios del servicio de trenes, Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Señaleros, emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que pese a que el paro de la CGT se inició este lunes a las 12, decidieron adherir desde "las 0:00 del día de mañana" (por este martes) para "facilitar el regreso de los trabajadores y usuarios en general". Por su parte, la UTA, que representa a los choferes de colectivos, adoptó una resonante medida al diferenciarse de la conducción de la CGT y decidió garantizar el funcionamiento del servicio durante todo este martes, al no plegarse al paro que dispuso el Consejo Directivo de la central obrera que este gremio integra. "La UTA no adhiere al paro general decidido por la CGT para el 19 de diciembre desde las 0:00. Los servicios de transporte que brindan nuestros compañeros se prestarán en consecuencia normalmente, cumpliendo con los horarios preestablecidos", anunció en un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández. La UTA, que mantiene una buena relación con el Gobierno, aclaró que tomó esta medida de no parar pese a que "en principio no está a favor del cambio de fórmula" que establece la reforma previsional. CONSULTA POPULAR DENEGADA Además de anunciar el paro general, la conducción de la CGT solicitó también que se realice una consulta popular sobre los alcances de la propuesta para modificar la forma en que se actualizan los haberes de los jubilados. La moción fue llevada a recinto por el diputado nacional Abel Furlán, Secretario General de la CGT Regional Zárate-Campana en el inicio de la sesión. Con 112 votos afirmativos y 133 negativos, la iniciativa fue rechazada durante la sesión especial. Al tratarse de un apartamiento de reglamento, la moción requería dos tercios de los votos para ser aprobada. El metalúrgico, integrante del bloque Frente para la Victoria, había señalado que al tratarse de un "tema tan sensible" para el conjunto de la sociedad, merecía ser sometido a un plebiscito. Luego la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, planteó otro apartamiento de reglamento para anular el tratamiento de la reforma jubilatoria. La iniciativa fue declinada con 108 votos positivos, 136 negativos y una abstención.



