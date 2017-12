La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 La esquina de la discordia







Ayer en horas del mediodía el municipio intentó acceder a un terreno de Vicente López y Cabrera. La familia Pérez Tana llamó a su abogado e intervino la policía. Nadie podrá ingresar hasta que se resuelva el litigio por vías legales. Dalmasio y Black, dos perros de la familia, quedaron del lado de adentro. Afuera, hay acampe familiar. El terreno tiene aproximadamente un cuarto de manzana y está en frente del Colegio Armonía, sobre la calle Vicente López. No tiene mayores mejoras, más allá de unas palmeras y un cerco perimetral de más de dos metros de altura realizado con bastidores metálicos y hierro desplegado: "¡Poné que no somos vándalos!" pide una de las integrantes de la familia Pérez Tana, en alusión a la gacetilla de Prensa Municipal difundida el domingo pasado bajo el título "Denuncian la vandalización de un terreno municipal". Según lo información difundida, "el Municipio, a través de la Secretaría de Hábitat y Asuntos Institucionales, radicó una denuncia en la Fiscalía General ante la vandalización de un terreno municipal en Cándido Cabrera y Vicente López. Según consta en la presentación judicial realizada el miércoles por la subdirectora de Casa de Tierra, Dra. Andrea Ibar, desconocidos ingresaron al predio que se encontraba cercado rompiendo el candado del portón de ingreso". TENSO INTERCAMBIO Fue así que ayer en horas del mediodía, el titular de dicha Secretaría Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, junto con personal municipal, se aprestaba a acceder a dicho terreno, dejando estacionados en su interior al menos un vehículo oficial. Pero se encontró con la resistencia de la familia Pérez Tana que vive a la vuelta, y alertada por sus vecinos, se hizo presente en el lugar para impedirlo, al tiempo que llamaba a su abogado, el Dr. Jorge Luis Fiol, matriculado en nuestro distrito. Si bien no se llegó a los insultos, se vivió un momento tenso cuando integrantes de la familia tuvieron un áspero intercambio de palabras con el Secretario municipal, mientras el abogado Fiol, con un grueso expediente en sus manos, trataba de fijar la posición de la familia y el Comisario Pablo Pujol ponía paños fríos y trataba de ordenar la situación. Contreras se encontraba acompañado con una de las asesoras legales del municipio, Lucía Schirripa, y minutos después, también se hizo presente el Secretario Legal y Técnico, Abel Sánchez Negrette. POSICIONES Según los testimonios recogidos en el lugar por La Auténtica Defensa, la Municipalidad de Campana tiene la escritura del terreno, obtenida en 2012 durante la administración anterior, luego de verificar que no existe un titular registrado del lugar, lo cual técnicamente correcto: la familia no es titular del terreno en disputa, pero está en condiciones de demostrar que tomó posesión del mismo al menos desde 1972, con un interdicto emitido ese año por un Juez de San Nicolás, cuando Campana todavía dependía de esa jurisdicción. E incluso podrían demostrar que abonaron como frentistas el tendido de gas natural y el pavimento realizado en el lugar. Además, patrocinados por el Dr. Fiol, los Pérez Tana tienen en curso un expediente de Usucapión en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 a cargo del Dr. Oscar Juan Araoz. NO INNOVAR El episodio no duró más de una hora, y se descomprimió cuando el abogado de la familia y los representantes legales del municipio se dirigieron a exponer lo sucedido a la Fiscalía. En paralelo, el Comisario Pablo Pujol dejó un efectivo de consigna, aclarándole a los Pérez Tana que aún quedaban en el lugar, que como medida preventiva ninguna de las partes en pugna podría ingresar al lugar hasta que se resuelva la situación. Sucede que días atrás el municipio ingresó al lugar, puso sus propios candados e incluso cartelería oficial. La "vandalización" del terreno habría consistido en que los Pérez Tana volvieron a poner sus propios candados (hay dos ingresos) y su propio cartel: "Propiedad privada. Prohibido arrojar basura". Dentro del predio, cercado con altos bastidores metálicos en desuso que se utilizaban para secar ladrillos en la cerámica Cormela, quedaron los dos perros de la familia: Dalmasio y Back, y dos Renault 4 inutilizados que algún día volverán a la vida dado que Gustavo, uno de los hermanos Pérez Tana quien es mecánico y, al cierre de esta edición se encontraba montando guardia en el lugar: la familia dispuso sobre la vereda una casa rodante y sus integrantes piensan turnarse para montar guardia las 24 horas para asegurarse que nadie ingrese al terreno que hoy podría tener una valuación cercana al medio millón de dólares.

El abogado de la familia Pérez Tana le explicó la posición de sus patrocinados al Comisario Pujol, quien dispuso un efectivo en el lugar.





El Secretario Contreras, en diálogo con el abogado Filol, mientras el Comisario Pujol revisa un expediente aportado por el letrado.



