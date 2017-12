La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/dic/2017 Miles de vecinos disfrutaron de la edición navideña de "Sabores del Mundo"







La plaza Eduardo Costa fue el plato principal del fin de semana que reunió a cientos de familias. Hubo stands de comidas típicas, una divertida clase abierta de cocina a cargo de Jimena Monteverde y un show de cierre de Hernán Casanova. El fin de semana la ciudad reflejó una postal diferente. Es que los sabores del mundo volvieron a invadir la plaza Eduardo Costa y miles de vecinos no pudieron resistirse ante tan tentadora propuesta. Con una edición especial de Navidad, durante tres días más de 40 stands ofrecieron exquisiteces típicas de distintas partes del mundo. Así, algunos optaron por los tacos mexicanos, la paella española o los crepes de Francia, mientras que otros fueron más conservadores y prefirieron platos regionales de Córdoba, Salta y Tucumán, por nombrar solo algunas de las comidas que perfumaron el corazón de la ciudad. Pero la comida no fue la única opción. Los vecinos además pudieron disfrutar de un paseo de artesanos y juegos recreativos para los más chicos. También hubo espacio para dos shows gastronómicos que contaron con la complicidad de los vecinos. Con total frescura y originalidad, "Los Cocineri-tos" enseñaron a preparar galletitas navideñas mientras que Jimena Monte-verde hizo lo propio con comidas características de las Fiestas. La reconocida chef iba a estar en nuestra ciudad el sábado pero las condiciones climáticas obligaron a reprogramar su clase para el domingo. Así, entre receta y receta, Jimena desplegó todo humor y alegría y hasta invitó a los presentes a subir al escenario para bailar y moverse al ritmo del reggaetón. Y como no podía ser de otra manera, la gran jornada gastronómica tuvo un cierre aún más espectacular con la presentación de Hernán Casanova. El humorista campa-nense despidió el año con un majestuoso show junto a Carlos Debat y Nicolás Boyko y más de 50 bailarines en escena. Sobre el escenario mayor dispuesto frente al Palacio Municipal, los artistas combinaron humor, música y coreografías. Y el público -que copó la plaza de punta a punta - celebró y aplaudió cada sketch. El intendente Sebastián Abella y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, visitaron el domingo la feria gastronómica y, al igual que los miles de vecinos que pasaron por allí, disfrutaron de los sabores del mundo además de aprovechar la oportunidad para conversar con las familias presentes que agradecieron la realización del popular evento.

