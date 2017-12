Fue uno de los dos pilotos que no logró completar la última prueba desarrollada en el autódromo Oscar Cabalén. Facundo Ardusso, piloto de Renault, se consagró campeón tras terminar la carrera como escolta de Agustín Canapino. El campanense Matías Milla culminó el domingo su cuarta temporada consecutiva en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo del país y Sudamérica. Fue la tercera con Toyota, equipo con el que no pudo cumplir las expectativas que tenía al comenzar el año. De hecho, el "Negro" terminó el campeonato de pilotos en el puesto 20 con apenas 44 unidades y habiendo sumado solamente en cinco de las doce fechas del calendario 2017. Incluso, en la última fecha disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba sumó un nuevo abandono, el tercero consecutivo luego de haberse ido también con las manos vacías de San Juan y General Roca. Su mejor performance puntuable de la temporada fue en Rosario, durante la cuarta fecha, cuando fue 9º y 8º en las carreras del sábado y domingo respectivamente para sumar un total de 14 puntos. Sin embargo, donde realmente fue protagonista fue en el Callejero de Santa Fe. Allí, a puro coraje, fue 3º durante gran parte de la prueba nocturna, pero una serie de toques lo dejaron sin nada. Luego, el domingo, durante la prueba diurna, insistió con su estilo y logró finalizar en la 6ª posición. Y de esa manera se desarrolló su temporada: mucho mejor en carrera que en clasificación. De hecho, casi siempre partió retrasado y eso lo obligó a forzar al máximo en las finales (en la última fecha, en el Cabalén, llegó a estar 15º después de largar 23º). ARDUSSO CAMPEÓN. Con mucho margen llegó Facundo Ardusso (Renault Fluence) a la última fecha del campeonato del Súper TC2000. Y al establecer la pole position el lunes, eliminó a dos de los tres rivales que le quedaban en la lucha por el título. Así, el domingo sólo debía culminar entre los 14 primeros para asegurarse la corona. O esperar que Mariano Werner (Peugeot 408) no ganara la prueba. Y le terminó sobrando paño: finalizó en la segunda posición por detrás del ganador Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y, de esa manera, logró conquistar la corona de la categoría y, de alguna forma, tomarse revancha de la definición del Turismo Carretera que se le escapó por tan poco (a manos de Canapino). El podio en el Oscar Cabalén lo completó Esteban Guerrieri (Citroen C4), mientras que el cuarto puesto quedó para Mariano Werner. El piloto de Las Parejas redondeó un total de 226 puntos y terminó 35 unidades arriba de Agustín Canapino (191). El Top Ten se completó con: Mariano Werner (180), Matías Rossi (152), Damián Fineschi (142,5), Leonel Pernía (139), Emiliano Spataro (136,5), Facundo Chapur (133,5), Bernardo Llaver (130,5) y Matías Muñoz Marchesi (101,5). En tanto, el campeonato de equipos quedó para el Renault Sport Team, que sumó 488,5 puntos; en segundo lugar se ubicó el Peugeot Total Argentina, con 405,5; tercero, el YPF Chevrolet, con 376; y el cuarto puesto fue para el Toyota Gazoo Racing Argentina, con 253,5.

SIN PUNTOS. MILLA ABANDONÓ EN LAS ÚLTIMAS TRES FECHAS DE LA TEMPORADA. ASÍ, TERMINÓ EL CAMPEONATO DE PILOTOS EN EL PUESTO 20 CON 44 UNIDADES.





CAMPEÓN. DESPUÉS QUE SE LE ESCAPE EL TÍTULO DEL TC, ARDUSSO SE QUEDÓ CON EL DEL SUPER TC2000.



Automovilismo:

Súper TC2000; Milla cerró el año con otro abandono

