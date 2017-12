Flamengo de Brasil y América de México iniciarían gestiones por el delantero campanense, quien se encuentra de vacaciones. Aunque todavía no se conocieron ofertas formales por Nicolás Blandi (27 años), sus goles siempre lo tienen como un nombre importante en cada mercado de pases. Y el actual no es la excepción. El delantero campanense se encuentra de vacaciones, pero en los últimos días trascendieron rumores que señalan que Flamengo de Brasil y América de México iniciarían gestiones ante San Lorenzo para intentar hacerse de su poder goleador. Luego de que en el último receso haya sido buscado desde Arabia Saudita y Gremio de Porto Alegre (ofrecieron cerca de 6 millones de dólares), los que suenan ahora son de los clubes más importantes del continente. Flamengo necesita un centrodelantero para suplir la ausencia de Paolo Guerrero, quien estará fuera de las canchas casi todo 2018 por el doping positivo que le detectaron. América, por su parte, busca un socio para Oribe Peralta, dado que el argentino Silvio Romero no tuvo un buen semestre y no seguirá en el club (es probable que lo sume River). "Yo estoy cómodo en San Lorenzo, me siento valorado y respetado en el club. No estoy desesperado por irme, si llega una oferta que le sirva al club y a mí, la evaluaremos con los dirigentes", aseguró Blandi tras el último partido del año con el Ciclón. En Boedo desembolsaron u$s 3.600.000 por el 100% de su pase. El delantero de nuestra ciudad llegó a San Lorenzo a principios de 2014 y desde entonces lleva 47 goles en 117 partidos jugados con la azulgrana (11 de ellos fueron en los últimos 22 encuentros). Actualmente, Nico tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, aunque podría abandonar San Lorenzo por una suma inferior. Se dice que la dirigencia espera una oferta de 8 millones. Hasta el momento, la carrera de Blandi sólo muestra una experiencia en el exterior: fue en el primer semestre de 2015, cuando jugó para el Evian de Francia. Allí disputó seis partidos y apenas convirtió un gol en un paso que no cumplió con las expectativas del campanense. Profesional desde 2010, Nico inició su carrera profesional en Argentinos Juniors, luego volvió a Boca y terminó recalando en San Lorenzo. Así, después de 7 años, acumula 67 goles en 196 encuentros.

Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi sería tentado desde el exterior en este mercado de pases

