Contreras: "La esquina de Vicente López y Cabrera es de todos los campanenses"

Junto con la Subdirectora de Casa de Tierra, Dra. Andrea Ibar, el Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales explicó que no sólo el Municipio tiene la escritura desde el 2012, sino que en la misma consta la existencia de un reclamante, que fue desestimada. "Imagináte que vas a entrar a tu casa, y te encontrás en la puerta a un montón de gente que no sabés quién es, una de ellas con un bebé en brazos, y te dice que no podés entrar porque tu casa es de ellos", así describió el secretario el Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, el episodio que tuvo lugar el lunes en horas del mediodía y que relatamos en la crónica "La esquina de la discordia". Acompañado por la Subdirectora de Casa de Tierra, Dra. Andrea Ibar, en diálogo con La Auténtica Defensa explicó que la Municipalidad de Campana es propietaria de la esquina de Vicente López y Cabrera, y que no ingresó al terreno junto al personal municipal que lo secundaba para evitar que las cosas pasaran a mayores, "primero porque no corresponde, y porque estaban muy exaltados. Además, si tienen algún reclamo que hacer, no es el lugar ni la forma" dijo el funcionario, y agregó: "No les quepa duda que la esquina de Vicente López y Cabrera es de todos los campanenses". El terreno tiene aproximadamente un cuarto de manzana y está enfrente del Colegio Armonía, sobre la calle Vicente López. No tiene mayores mejoras, más allá de unas palmeras y un cerco perimetral de más de dos metros de altura, y su valor de mercado rondaría el medio millón de dólares. PROPIEDAD MUNICIPAL En diálogo con La Auténtica Defensa, ese lunes integrantes de la familia dijeron poder demostrar que tomaron posesión del mismo al menos desde 1972, con un interdicto emitido ese año por un Juez de San Nicolás, cuando Campana todavía dependía de esa jurisdicción. De hecho, patrocinados por el Dr. Fiol, los Pérez Tana tienen en curso un expediente de Usucapión en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 a cargo del Dr. Oscar Juan Araoz. Sin embargo, la Subdirectora Andrea Ibar, con el título de propiedad en sus manos, que data de 2012, explicó: "Desde la época de Dellepiane hay gestiones alrededor de este terreno. Se escrituró en la gestión de Giroldi y estamos evaluando qué uso darle" y para evitar cualquier suspicacia, la abogada detalló: "En la misma escritura menciona que hay una persona, el señor Diego Daniel Tana, que pretende prescribir. Es decir: nunca se desconoció este reclamo, en el sentido de que no se hizo caso, o se avasalló o se avanzó en forma prepotente. Sin embargo, en el informe de catastro, indicó que no existía dominio vigente en el registro de la propiedad y por lo tanto, corresponde al municipio de la localidad". En ese mismo sentido, al ser consultada por un interdicto emitido en 1972 por un Juez de San Nicolás, cuando Campana todavía dependía de esa jurisdicción, comentó: "Todos esos expedientes están frustrados. En 1972, se le autorizó por un interdicto al señor Roberto Pérez a escriturar invocando un eventual derecho de ocupación. Pero nunca escrituró. 45 años después, no podés venir a invocar ese derecho. Menos aun cuando la Municipalidad por un abandono de tierras escrituró el inmueble". Sobre el trámite de Usucapión iniciado por la familia, la Subdirectora de Casa de Tierra, informó: "El Municipio fue notificado. Esa demanda contestó y fue acompañada con una copia del título de propiedad y ahí quedó todo: no se ratificó la denuncia, y presumimos que cuando fueron notificados que el terreno estaba escriturado, no hizo más nada porque entendió que no le asistía derecho. Además, la persona que figura en el expediente se denuncia fallecida, pero pese a la intimación del juez, no se informa quiénes son los herederos legítimos. Es decir, esta gente que el lunes nos impidió el paso, ni siquiera tiene acreditado el vínculo que están invocando". EL GRAN BONETE Así las cosas, hoy la Municipalidad es propietaria legítima de un terreno del que no puede disponer porque la familia Pérez Tana no sólo impidió el paso a los funcionarios municipales el lunes pasado, sino que además decidió acampar y montar guardia en la vereda, incluyendo una casa rodante. Y en el medio, el Comisario Pablo Pujol, ese lunes y para evitar cualquier desmán, dispuso que nadie ingrese al lugar hasta que se aclare el panorama. "Ese terreno es de todos los vecinos de Campana, con su escritura correspondiente, se chequearon todos los pasos administrativos, y está en todo perfecto orden. Pero además, necesitamos disponer de ese terreno. Estamos evaluando varios proyectos, incluyendo la posibilidad de trasladar ahí una dependencia Municipal. Uno de nuestros ejes de trabajo es dejar de pagar alquileres", cerró Contreras.

"Estamos evaluando varios proyectos, incluyendo la posibilidad de trasladar ahí una dependencia Municipal", dijeron Contreras y Subdirectora de Casa de Tierra, andrea Ibar.

El terreno está frente al Colegio Armonía, sobre la calle Vicente López.



Contreras: "La esquina de Vicente López y Cabrera es de todos los campanenses"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: