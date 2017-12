UOCRA Campana extendió ayer la protesta y paró durante todo el martes

Lo decidió ayer por la mañana en una asamblea en la que participaron más de un centenar de trabajadores. Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Seccional Campana decidieron ayer por la mañana extender la jornada de paro durante todo el marte, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades en diversas obras a lo largo de la ciudad. La convocatoria a la asamblea obrera que terminó alargando la duración de la huelga se había decidido un día antes, cuando concluyó la multitudinaria marcha por el centro de la ciudad en rechazo de la reforma previsional. Este martes, no obstante, encontró a los trabajadores con la ley aprobada. "Entendemos que habrá otro sector de la sociedad que no lo ve así, pero para nosotros que ha sido un resultado lamentable que se haya votado a favor esta reforma de ley, que profundiza la crisis de los compañeros jubilados y los trabajadores en su conjunto", afirmó el líder de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, en contacto con la prensa. El referente gremial criticó la represión policial a las afueras del Congreso: "Nosotros desde Campana seremos humildes, locales, pero repudiamos enérgicamente esta actitud de represión hacia los que menos tienen, hacia los que permite la constitución que podamos manifestarnos y mostrar nuestra disconformidad". En ese sentido, fundamentó la decisión "completar toda la jornada de paro en lo que es la UOCRA Seccional Campana" tomada por los trabajadores. Estimó que las pobras más afectadas iban a ser las de Axion y TenarisSiderca. "Normalizaremos las tareas a partir de mañana. Los pasos a seguir la verdad nos generan muchísima incertidumbre. Hoy viene la reforma tributaria. Entendemos que también representa una situación de ajuste. Nosotros vemos una situación complicada para nuestro sector y el sector de los más necesitados", expresó Villarreal. Para el sindicalista, las reformas del Gobierno de Mauricio Macri llegan en un contexto de "gran pérdida de poder adquisitivo, sin control de la canasta familiar y una gran suba en los servicios". Consideró que "va a ser un fin de año difícil para los trabajadores y la mayor parte de los argentinos". Y aunque prefirió no prever la toma de nuevas medidas de protesta, avisó que los trabajadores de la construcción seguirán mostrando su "disconformidad" y que la "vigencia de esta ley ha despertado socialmente a la población".

VILLARREAL ENCABEZÓ LA ASAMBLEA REALIZADA FRENTE A LA SEDE GREMIAL. "El Barba" Gutiérrez renunció al Consejo Directivo de la CGT El referente de la UOM y secretario de Interior de la CGT, Francisco "El Barba" Gutiérrez, renunció este martes al Consejo Directivo de la central obrera, al alegar que no comparte "la estrategia" que desarrolla la conducción, a la que reclamó una "postura más firme y contundente en defensa de los trabajadores". El dirigente metalúrgico adoptó la medida luego de participar este martes por la mañana de una reunión de Consejo Directivo en la que la conducción cegetista analizó el paro general que concluyó al mediodía y allí habría mantenido una discusión con los integrantes del triunvirato que conduce la central. "El Barba Gutiérrez solicitó a la CGT que se convoquen los Cuerpos Orgánicos, a las Secretarías Generales, al Comité Central Confederal y al Plenario de Regionales para establecer una nueva estrategia y una nueva conducción de la CGT con un programa y plan y que esté dispuesta a luchar por los trabajadores", indicó la Secretaría General de la central que hasta este martes manejaba el exintendente de Quilmes y dirigente cercano al kirchnerismo.

UOCRA Campana extendió ayer la protesta y paró durante todo el martes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: